یامال: فرانسه باید از اسپانیا بترسد!
لامین یامال، ستاره جوان تیم ملی اسپانیا، پس از صعود به نیمهنهایی یورو و کسب عنوان بهترین بازیکن زمین، تأکید کرد که موفقیت تیمی برای او فراتر از درخشش فردی و گلزنی است.
به گزارش ایلنا، لامین یامال، پدیده نوظهور فوتبال جهان، پس از پیروزی درخشان اسپانیا و صعود به نیمهنهایی جام جهانی، به عنوان نخستین بازیکن در جمع خبرنگاران حضور یافت تا به تحلیل بازی و شرایط فعلی خود بپردازد.
یامال درباره احساساتش پس از این پیروزی گفت: «هدف من گلزنی نیست و ناراحتیام در بازیهای قبلی نیز بیدلیل بود. خوشحالم که به نیمهنهایی رسیدیم. پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، هر هفته شرایط جسمانیام بهتر میشود و احساس بسیار بهتری دارم. حقیقت این است که کسی به خاطر گل نزدن من در این سالن از من انتقاد نخواهد کرد؛ اگر ما قهرمان شویم، همانطور که در یورو گل زدم و قهرمان شدیم، حالا هم هدف اصلی پیروزی تیمی است. تا زمانی که صعود میکنیم، بسیار خوشحال خواهم بود.»
این ستاره ۱۷ ساله درباره دشواری راه تا نیمهنهایی تصریح کرد: «بسیار مسروریم که گام در نیمهنهایی گذاشتهایم. دیدار امروز برای ما بسیار سرنوشتساز بود و مهم بود که به جای فکر کردن به حریف بعدی، تمرکزمان را صرفاً روی بازی امروز بگذاریم؛ چرا که همانطور که دیدید، بازی بسیار پیچیده و دشواری بود.»
«ترس از فرانسه؟ آنها باید از ما بترسند»
یامال در پاسخ به سوالی پیرامون تقابل حساس با فرانسه در مرحله نیمهنهایی، با لحنی قاطعانه گفت: «به اعتقاد من اگر کسی باید از دیگری بترسد، آن تیم فرانسه است که باید از ما هراس داشته باشد؛ چرا که ما تیمشان را حذف کردهایم. مسلماً هر دو تیم از قدرتهای برتر جهان و به زعم من دو تا از بهترین تیمهای دنیا هستیم. بازی نزدیکی خواهیم داشت، اما به هیچوجه ترس نداریم.»
او در پایان با اشاره به حواشی پس از بازی و تماس تصویری با برادرش که باعث خندهاش در مقابل دوربین شده بود، افزود: «وقتی در بخش فیزیوتراپی بودم، مادرم با گوشی تماس گرفت و برادرم به شوخی گفت که فردا شکلک در میآورد؛ دیدن چهرهاش در نمایشگر باعث خندهام شد. در حال حاضر تنها به دوش گرفتن، شام خوردن و جشن گرفتن تولد نامزدم فکر میکنم و البته بسیار مشتاقم که هرچه زودتر با برادرم نیز دیدار کنم.»