کورتوا: احتمال دارد بازی مقابل اسپانیا آخرین حضورم در تیم ملی بلژیک باشد
تیبو کورتوا، دروازهبان نامدار رئال مادرید، پس از خروج اجباری از زمین در دیدار مقابل اسپانیا به دلیل مصدومیت، از احتمال کنارهگیری موقت یا دائم از تیم ملی بلژیک خبر داد.
به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا که در جریان تقابل حساس بلژیک برابر اسپانیا یکی از مهرههای تأثیرگذار تیمش بود، در دقیقه ۶۷ دچار آسیبدیدگی شد و پس از تلاش نافرجام برای ادامه بازی، در نهایت در دقیقه ۷۲ زمین مسابقه را با چشمانی گریان ترک کرد.
کورتوا در پایان این دیدار درباره وضعیت حضورش در تیم ملی اظهار داشت: «باید شرایط را بسنجیم. شاید ترجیح بدهم از مسابقات لیگ ملتها فاصله بگیرم، چرا که در مقطع فعلی تورنمنت اولویتداری محسوب نمیشود و انرژیام را برای مسابقات انتخابی یورو ذخیره کنم. این موضوع را با فدراسیون در میان خواهم گذاشت؛ اگر با این درخواست موافقت نشود، این احتمال وجود دارد که بازی امروز، آخرین حضور من با پیراهن تیم ملی بلژیک بوده باشد.»
جزئیات مصدومیت از زبان کورتوا
دروازهبان ۳۴ ساله بلژیکی درباره لحظه وقوع مصدومیتش گفت: «در یکی از ارسالهای بلند، دردی ناگهانی در پایم حس کردم. ابتدا تصورم این بود که همسترینگم تحت فشار است، اما با ادامه بازی درد شدت گرفت. با وجود میل باطنی برای ماندن در زمین، در نهایت به توصیه سرمربی برای تعویض احترام گذاشتم تا تیم دچار مشکل نشود.»
کورتوا که پیش از این در ماه مارس نیز تجربه دوری از میادین به دلیل مصدومیت عضله چهارسر را داشته، درباره وضعیت جسمانیاش ابراز امیدواری کرد: «منتظر پاسخ آزمایشهای پزشکی هستم و امیدوارم نتیجه MRI نشان دهد آسیبدیدگیام جدی نیست. پیشبینی میکنم تا اواسط ماه اوت به آمادگی کامل برسم و فصل جدید را بدون دغدغه با رئال مادرید و تحت هدایت ژوزه مورینیو آغاز کنم.»
حمایت از همتیمی و تحلیل عملکرد فنی
سنگربان رئال مادرید با وجود شکست تیمش، از عملکرد فردی خود در مهار حملات اسپانیاییها ابراز رضایت کرد و در عین حال به دفاع از «لمنس»، دروازهبان جایگزین که روی گل میکل مرینو مرتکب اشتباه شد، پرداخت: «زمین مسابقه بسیار خشک بود و توپ رفتار غیرقابلپیشبینی داشت. این اشتباهات بخشی از فوتبال است؛ لمنس فصل درخشانی را در منچستریونایتد سپری کرده و شایسته انتقاد نیست.»
کورتوا در پایان با اشاره به چالشهای تیمش در جام جهانی و تقابل با رقبایی که با سیستم دفاعی فشرده بازی میکردند، افزود: «گلزنی به اسپانیا کار ارزشمندی بود، اما برای کسب نتیجه مطلوب در چنین سطحی، به نمایش هجومی بهتری نیاز داشتیم.»