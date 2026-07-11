ساعت بازی آرژانتین و سوئیس در یک چهارم نهایی جام جهانی
تیمهای آرژانتین و سوئیس در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی صبح فردا به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی، بامداد یکشنبه در ورزشگاه َروهد به مصاف سوئیس میرود. این دیدار از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت تهران آغاز خواهد شد.
آرژانتین با لیونل مسی (۸ گل زده) به دنبال صعود به نیمهنهایی است، در حالی که سوئیس با دفاع مستحکم و بدون شکست در جریان بازیها، به دنبال خلق شگفتی و صعود به جمع چهار تیم برتر جهان است.