به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی نروژ و انگلیس بامداد یکشنبه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند. این دیدار حساس از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد به وقت تهران در استادیوم هاردراک برگزار خواهد شد.

نروژ با درخشش ارلینگ هالند که ۷ گل در ۴ بازی به ثمر رسانده، شگفتی‌ساز این دوره لقب گرفته و برای نخستین بار به یک‌چهارم نهایی رسیده است. در مقابل، انگلیس با هری کین (۶ گل) و جود بلینگام (۴ گل) به دنبال شکستن طلسم خود در این مرحله است.

باید دید سرنوشت این بازی حساس به دستان کدام ستاره رقم می‌‌‌خورد.

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