خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعت بازی نروژ و انگلیس در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی

ساعت بازی نروژ و انگلیس در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی
کد خبر : 1811308
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های ملی فوتبال نروژ و انگلیس بامداد فردا به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی نروژ و انگلیس بامداد یکشنبه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند. این دیدار حساس از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد به وقت تهران در استادیوم هاردراک برگزار خواهد شد.

نروژ با درخشش ارلینگ هالند که ۷ گل در ۴ بازی به ثمر رسانده، شگفتی‌ساز این دوره لقب گرفته و برای نخستین بار به یک‌چهارم نهایی رسیده است. در مقابل، انگلیس با هری کین (۶ گل) و جود بلینگام (۴ گل) به دنبال شکستن طلسم خود در این مرحله است.

باید دید سرنوشت این بازی حساس به دستان کدام ستاره رقم می‌‌‌خورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل