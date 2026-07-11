ساعت بازی نروژ و انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی
تیمهای ملی فوتبال نروژ و انگلیس بامداد فردا به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی نروژ و انگلیس بامداد یکشنبه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند. این دیدار حساس از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد به وقت تهران در استادیوم هاردراک برگزار خواهد شد.
نروژ با درخشش ارلینگ هالند که ۷ گل در ۴ بازی به ثمر رسانده، شگفتیساز این دوره لقب گرفته و برای نخستین بار به یکچهارم نهایی رسیده است. در مقابل، انگلیس با هری کین (۶ گل) و جود بلینگام (۴ گل) به دنبال شکستن طلسم خود در این مرحله است.
باید دید سرنوشت این بازی حساس به دستان کدام ستاره رقم میخورد.