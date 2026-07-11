آرژانتین - سوئیس: مسی در تعقیب رویا و سوئیس در پی خلق شگفتی

به گزارش ایلنا، دفاع دراماتیک آرژانتین از عنوان قهرمانی خود، این بار در کانزاس و در تقابل با سوئیس ادامه می‌یابد. آلبی‌سلسته که پیش از این با پیروزی دشوار در وقت‌های اضافه مقابل کیپ‌ورد به دور بعد رسیده بود، در مرحله قبلی نیز از یک غافلگیری بزرگ گریخت. آن‌ها در حالی که تا ۱۲ دقیقه به پایان بازی با دو گل از مصر عقب بودند، با بازگشتی خیره‌کننده ۳-۲ پیروز شدند؛ این دیرترین زمانی بود که تیمی در تاریخ جام جهانی توانست شکست با اختلاف دو گل را در وقت‌های قانونی با پیروزی عوض کند.

لیونل مسی در آن دیدار ابتدا پاس گل کریستین رومرو را در دقیقه ۷۹ ارسال کرد و لحظاتی بعد خودش گل تساوی را به ثمر رساند تا در نهایت انزو فرناندز در وقت‌های تلف شده، بازگشت رویایی آرژانتین را کامل کند. مسی ۳۹ ساله در پایان بازی اشک ریخت؛ اشک‌هایی که شاید ناشی از فشار سنگین مسابقه بود. او با گلزنی در این دیدار، به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در ۶ بازی متوالی مرحله حذفی جام جهانی گلزنی کرده است.

با این حال، اعجوبه آرژانتینی یک رکورد منفی را هم به نام خود ثبت کرد. او با از دست دادن پنالتی مقابل مصر، به تنها بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در یک دوره مسابقات، دو ضربه پنالتی را از دست داده است. با این وجود، مسی با ۸ گل زده، بهترین گلزن تورنمنت تا پیش از مرحله یک‌چهارم نهایی است.

در بخش تیمی، آرژانتین آمار هجومی خیره‌کننده‌ای دارد و در هر ۱۱ بازی اخیر خود در جام جهانی حداقل دو گل به ثمر رسانده است. آن‌ها همچنین از زمان شکست تلخ مقابل عربستان در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲، در ۱۱ بازی متوالی خود در فینال‌ها شکست‌ناپذیر بوده‌اند. اما در خط دفاعی، نگرانی‌هایی برای لیونل اسکالونی وجود دارد؛ آرژانتین از ۹ ضربه در چارچوبی که دریافت کرده، ۵ بار دروازه‌اش باز شده است که آمار ضعیفی محسوب می‌شود.

در سمت مقابل، سوئیس با هدایت مراد یاکین تیمی بسیار سرسخت نشان داده است. آن‌ها تنها تیمی هستند که در تمام مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ (شامل مقدماتی و مرحله نهایی) حتی یک لحظه هم از رقبای خود عقب نیفتاده‌اند. سوئیسی‌ها پس از تساوی بدون گل مقابل کلمبیا در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی با درخشش گرگور کوبل به این مرحله رسیدند. این اولین حضور سوئیس در یک‌چهارم نهایی جام جهانی از سال ۱۹۵۴ تاکنون است.

نبرد اصلی این دیدار می‌تواند تقابل ریکاردو رودریگز با لیونل مسی باشد. رودریگز با ۳۱ بازی در تورنمنت‌های بزرگ، یکی از باتجربه‌ترین مدافعان اروپا است. همچنین گرانیت ژاکا، کاپیتان سوئیس، با ۵۰ پاس کلیدی در ثلث دفاعی حریف، نقشی محوری در طراحی حملات تیمش دارد.

تاریخچه تقابل‌ها

آمارها به شدت به سود آرژانتین است. سوئیس در ۷ تقابل قبلی خود با آلبی‌سلسته هرگز پیروز نشده (۵ شکست و ۲ تساوی). همچنین آرژانتین هر دو دیدار قبلی خود با سوئیس در تاریخ جام جهانی (۱۹۶۶ و ۲۰۱۴) را با پیروزی پشت سر گذاشته است. علاوه بر این، سوئیس در ۱۰ تقابل اخیر خود با تیم‌های آمریکای جنوبی در جام جهانی، تنها یک بار طعم پیروزی را چشیده است.

ترکیب احتمالی آرژانتین و سوئیس

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