پیش بازی + ترکیب احتمالی
نبرد ستارهها: نروژ و انگلیس در آستانه یک دیدار تاریخی
نروژ و انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند و دو تن از بهترین مهاجمان جهان، ارلینگ هالند و هری کین، در این دیدار به رقابت خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، انگلیس با ۶۲.۳ درصد شانس صعود به نیمهنهایی در ۲۵,۰۰۰ شبیهسازی پیش از بازی، در موقعیت بهتری نسبت به نروژ با ۳۷.۷ درصد قرار دارد. در شبیهسازیهای پیش از آغاز مرحله یکچهارم نهایی، تیمهایی چون فرانسه (۷۳.۹ درصد مقابل مراکش)، اسپانیا (۶۹.۸ درصد مقابل بلژیک) و آرژانتین (۶۹.۴ درصد مقابل سوئیس) نیز شانس بیشتری برای صعود به نیمهنهایی نسبت به انگلیس داشتند.
نروژ برای نخستین بار به مرحله یکچهارم نهایی یک تورنمنت بزرگ رسیده است و با پیروزی بر برزیل، موفقترین کشور این رقابتها، خود را به عنوان حریفی جدی معرفی کرده است. آنها تاکنون در این مسابقات تنها یک بار شکست خوردهاند که در روز سوم مسابقات و با انجام ۱۰ تغییر در ترکیب اصلی مقابل فرانسه، قهرمان فعلی، بود.
اگر نروژ در آن دیدار پیروز میشد، میتوانستند گروه I را به عنوان صدرنشین به پایان برسانند، اما تصمیم استاله سولباگن برای نشستن بازیکنان اصلیاش و کسب مقام دوم در گروه، با پیروزیهای سخت برابر ساحل عاج و برزیل ثمربخش بوده است.
بازیهای نروژ نیز به طور کلی سرگرمکننده بودهاند و در هر پنج دیدار خود گل زده و گل خوردهاند. آنها در مجموع ۱۲ گل زده و ۹ گل دریافت کردهاند؛ تنها نمونه مشابه این آمار در تاریخ، آلمان در سال ۱۹۵۴ بوده است.
در مقابل، بازیهای انگلیس متنوع بوده است، اما پیروزی آنها برابر مکزیک در استادیوم آزتکا در دور قبلی، نشاندهنده ترکیبی از مهارت، عزم و شانس برای پیشرفت در این رقابتها است. انگلیس در این مرحله تجربه بیشتری دارد و تنها برزیل (۱۴) و آلمان (۱۴) بیشتر از انگلیس (۱۱) به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی صعود کردهاند، هرچند که رکورد آنها در این مرحله چندان امیدوارکننده نیست.
انگلیس تنها در سه مورد از ۱۰ دیدار قبلی خود در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی موفق به صعود شده است و در هفت مورد از این دیدارها چندین گل دریافت کردهاند.
بازیکن کلیدی نروژ برای بهبود این رکورد، ارلینگ هالند است. مهاجم منچسترسیتی در این تورنمنت مانند ماهی در آب عمل کرده و در چهار بازی نخست خود در جام جهانی موفق به گلزنی شده است. او تاکنون ۷ گل از ۱۸ شوت به ثمر رسانده و به عنوان یکی از بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی شناخته میشود.
هالند همچنین در ۱۴ بازی رقابتی متوالی برای نروژ گلزنی کرده و در این مدت ۲۷ گل به ثمر رسانده است.
در سوی دیگر، انگلیس نیز بازیکنانی نظیر هری کین و جود بلینگهام را در اختیار دارد. کین با ۶ گل در رده دوم جدول گلزنان جام جهانی قرار دارد و بلینگهام نیز با ۴ گل، بهترین آمار گلزنی یک هافبک برای انگلیس در یک جام جهانی را به ثبت رسانده است.
این دیدار با حضور ستارههایی چون هالند، کین و بلینگهام، از جذابیت بالایی برخوردار خواهد بود و تنها یک نفر میتواند قهرمان این میدان باشد.
تقابلهای پیشین نروژ و انگلیس
نروژ و انگلیس پیش از این ۱۲ بار به مصاف یکدیگر رفتهاند که آخرین دیدار آنها به پیروزی ۱-۰ انگلیس در سپتامبر ۲۰۱۴ برمیگردد. نروژ تنها در دو مورد از این ۱۲ دیدار پیروز شده و در چهار دیدار اخیر خود موفق به گلزنی نشده است.
انگلیس در پنج مورد از شش دیدار آخر خود در مرحله حذفی جام جهانی برابر رقبای اروپایی حذف شده و آخرین شکست آنها در این مرحله، باخت ۲-۱ برابر فرانسه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ بوده است.
نروژ نیز در شش بازی خود در جام جهانی برابر رقبای اروپایی موفق به پیروزی نشده و در دو بازی قبلی خود در مرحله حذفی برابر ایتالیا با نتایج ۲-۱ در ۱۹۳۸ و ۱-۰ در ۱۹۹۸ شکست خورده است.
ترکیب های احتمالی نروژ و انگلیس