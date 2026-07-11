مهاجم پرسپولیس در آستانه پوشیدن پیراهن آبی!
مهاجم جوان پرسپولیس با حضور در باشگاه گلگهر مذاکرات خود برای انتقال به این باشگاه استارت زد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی فخریان که سابقه دو همکاری در تیمهای آلومینیوم و شمس آذر را زیر نظر مهدی رحمتی دارد، بار دیگر موردتوجه سرمربی جدید آبیهای سیرجانی قرار گرفته و مذاکرات خود را برای این انتقال دنبال میکند.
فخریان که فصل گذشته نیز به صورت قرضی از این باشگاه راهی ملوان بندرانزلی شده بود، اکنون نیز احتمالا به صورت قرضی پیراهن گلگهر را به تن کند تا مهدی رحمتی امیدوار باشد ضعف خط هجومی تیمش را که با جدایی مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی به پرسپولیس شکل گرفته، با این انتقال تا حدی جبران کند.
پرونده انتقال این بازیکن جوان به پرسپولیس یکی از موضوعات جنجال برانگیز فصل گذشته لیگ برتر بود اما او نتوانست در نهایت مطابق انتظار در ترکیب سرخپوشان درخشش فوق العادهای داشته باشد و سپس به ملوان منتقل شد.