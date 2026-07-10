جام جهانی ۲۰۲۶؛
اسپانیا 2 - 1 بلژیک: صعود دشوار لاروخا به نیمه نهایی
تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست بلژیک، حریف فرانسه در نیمهنهایی جام جهانی 2026 شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال اسپانیا و بلژیک جمعه شب در دومین دیدار از مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی 2026، در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به مصاف هم رفتند که اسپانیا توانست با نتیجه 2 بر یک بلژیک را شکست دهد و در مرحله نیمه نهایی حریف فرانسه شود.
اسپانیا مانند تمام بازیهای گذشته خود در این جام و با همان فلسفه همیشگی خود مقابل بلژیک هم به میدان رفت و از همان ابتدای بازی، توپ و میدان را در اختیار گرفت. شاگردان دلافوئنته امشب هم با صبر و حوصله زیاد، توپ را به چرخش درآوردند و با پاسهای کوتاه و زیاد سعی کردند به دروازه بلژیک نزدیک شوند.
هرچه از زمان بازی در نیمه اول میگذشت، فشار ماتادورها بیشتر میشد و بالأخره در دقیقه 30 بازی نتیجه داد. پس از اینکه کورتوا توانست ضربه دنی اولمو را بهصورت نصفه و نیمه مهار کند، توپ نصیب فابین روییس شد تا هافبک باتجربه اسپانیا دروازه بلژیک را باز کند و برتری از آنِ اسپانیاییها شود.
در ادامه بازی هم لاروخا به فوتبال مالکانه خود ادامه داد و حتی توسط لامین یامال از روی یک ضربه کاشته فرصت گلزنی داشت که کورتوا، توپ ستاره بارسا را برگشت داد. یامال تا پایان نیمه اول در یکی دو صحنه دیگر هم میتوانست گلزنی کند که ضربات این بازیکن با فاصله کمی به بیرون رفت.
بازی به 5 دقیقه پایانی خود رسید که بلژیک به همه اهالی فوتبال و تیمهای حاضر در جام جهانی 2026 نشان داد که چطور میتوان به اسپانیا گل زد. در دقیقه 41 که بازیکنان بلژیک به دروازه حریف نزدیک شده بودند، تیموتی کاستانیه توپ را روی دروازه سانتر کرد و چارلز دکتلار با ضربه سر، اولین گل خورده اسپانیا در این رقابتها را ثبت کرد تا کار به تساوی کشیده شود.
نیمه دوم هم همانند 45 دقیقه نخست آغاز شد و این اسپانیا بود که باز هم بازی را هجومی آغاز کرد و چندین بار توسط یامال و اولمو و تورس صاحب موقعیت شد که در این نیمه کورتوا سد محکمی روی ضربات عناصر هجومی اسپانیا بود.
اتفاق مهم نیمه دوم، مصدومیت تیبو کورتوا بود. در دقیقه 71 دروازهبان بلژیک به دلیل مصدومیت روی زمین نشست و نتوانست به بازی ادامه دهد. لامنس دروازهبان منچستریونایتد جانشین او شد و در دقایق باقیمانده درون دروازه شیاطین سرخ قرار گرفت.
نیمه دوم که تقریباً نسبت به 45 دقیقه نخست آرامتر دنبال میشد، کمکم طرفداران دو تیم را مجاب میکرد که خودشان را برای دو وقت اضافه آماده کنند. در همین دقایق بود که میکل مرینو، زننده گل پیروزیبخش اسپانیا مقابل پرتغال در دور یکهشتم نهایی، این بار هم فرشته نجات دلافوئنته و لاروخا شد و در دقیقه 88 گل دوم اسپانیا را روی اشتباه لامنس به ثمر رساند تا باز هم زمینهساز پیروزی و صعود ماتادورها شود.
اسپانیا با برتری در این مسابقه، به مرحله نیمهنهایی جام جهانی صعود کرد و از ساعت 22:30 روز 23 تیر مقابل فرانسه صفآرایی میکند.
مایکل اولیورِ انگلیسی قضاوت این بازی را برعهده دارد که در نیمه اول، پائو کوبارسی و آیمریک لاپورت از اسپانیا و کوین دیبروینه و اکسل ویتسل از بلژیک را با کارت زرد جریمه کرد.