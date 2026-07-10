به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ترکیب رسمی دو تیم مشخص شد.

لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، تیمش را با آرایش ۱-۳-۲-۴ روانه میدان می‌کند. اونای سیمون درون دروازه قرار گرفته و پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت و مارک کوکوریا خط دفاعی لاروخا را تشکیل می‌دهند.

رودری و فابیان رویز دو هافبک میانی اسپانیا هستند و دنی اولمو جلوتر از آن‌ها بازی می‌کند. لامین یامال و الکس بائنا نیز در دو جناح حضور دارند و میکل اویارزابال مهاجم نوک اسپانیا خواهد بود.

در سوی مقابل، رودی گارسیا نیز بلژیک را با آرایش ۱-۳-۲-۴ به زمین می‌فرستد. تیبو کورتوا دروازه‌بان شیاطین سرخ است و تیموتی کاستانیه، برندون میشل، ناتان انگوی و ماکسیم دکوئیپر در خط دفاعی بازی می‌کنند.

نیکولاس راسکین و یوری تیلمانس زوج خط میانی بلژیک هستند. جرمی دوکو، کوین دی‌بروینه و لئاندرو تروسار پشت سر شارل دکتلاره، مهاجم نوک این تیم، قرار گرفته‌اند.

ترکیب اسپانیا: اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت، مارک کوکوریا، رودری، فابیان رویز، دنی اولمو، لامین یامال، الکس بائنا و میکل اویارزابال.

ترکیب بلژیک: تیبو کورتوا، تیموتی کاستانیه، برندون میشل، ناتان انگوی، ماکسیم دکوئیپر، نیکولاس راسکین، یوری تیلمانس، جرمی دوکو، کوین دی‌بروینه، لئاندرو تروسار و شارل دکتلاره.

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