پیروزی تراکتور در دیدار تدارکاتی

به گزارش ایلنا، دیدار تدارکاتی تیم‌های تراکتور و رخش خودرو از ساعت ۱۸ امروز - جمعه ۱۹ تیرماه - در استادیوم بنیان دیزل برگزار شد که شاگردان محمد ربیعی با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسیدند.

میلاد کر و سیدمهدی حسینی گل‌های تراکتور را در این مسابقه به ثمر رساندند.

محمد ربیعی در این دیدار با هدف ارزیابی نفرات، از تعدادی از بازیکنان آکادمی که طی روزهای اخیر در تمرینات تیم بزرگسالان حضور داشتند نیز استفاده کرد.

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