مورینیو کارش را در والدبباس آغاز کرد (عکس)
ژوزه مورینیو تنها چند ساعت پس از ورود به مادرید، نخستین حضور خود را در کمپ تمرینی والدبباس ثبت کرد. سرمربی جدید رئال مادرید نیز با انتشار تصویری در لباس تمرینی این باشگاه، از آغاز رسمی مأموریتش خبر داد.
به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو فعالیت خود را به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید آغاز کرد و نخستین تصویرش با لباس تمرینی این باشگاه را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. او در کنار این تصویر تنها یک جمله نوشت: «بزن بریم!»
سرمربی پرتغالی که صبح امروز وارد مادرید شد، بلافاصله راهی مجموعه تمرینی والدبباس شد تا پیش از آغاز اردوی پیشفصل، آخرین هماهنگیها را به همراه اعضای کادر فنی انجام دهد.
تمرینات پیشفصل رئال مادرید از روز دوشنبه ۱۳ جولای آغاز میشود و بازیکنان حاضر در اردو ابتدا تستهای پزشکی را پشت سر خواهند گذاشت و سپس نخستین جلسه تمرینی خود را زیر نظر مورینیو برگزار میکنند.
رئال مادرید تمریناتش را در حالی آغاز خواهد کرد که بازیکنان حاضر در جام جهانی هنوز در اختیار کادر فنی نیستند و پس از پایان رقابتها به جمع تیم اضافه خواهند شد. با این حال، مورینیو قصد دارد از همین روزهای ابتدایی، ایدههای تاکتیکی خود را با نفرات در دسترس پیاده کند.
در نخستین روز تمرین، آندری لونین، ترنت الکساندر آرنولد، رائول آسنسیو، آلوارو کارراس، دین هویسن، ادواردو کاماوینگا، گونسالو گارسیا و فرانکو ماستانتوئونو در اختیار سرمربی پرتغالی خواهند بود. در مقابل، ادر میلیتائو، فرلان مندی و رودریگو همچنان دوران ریکاوری مصدومیت خود را سپری میکنند.
با وجود آغاز رسمی کار مورینیو در زمین تمرین، مراسم معارفه رسمی او به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید پس از پایان رقابتهای جام جهانی برگزار خواهد شد. با این حال، سرمربی پرتغالی با انتشار همان پیام کوتاه، انگیزه بالای خود برای شروع این چالش را نشان داد: «بزن بریم!»