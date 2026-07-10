ژرژ ژسوس سرمربی تیم ملی پرتغال شد
فدراسیون فوتبال پرتغال با انتشار بیانیهای رسمی، ژرژ ژسوس را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال پرتغال روز جمعه به صورت رسمی از انتخاب ژرژ ژسوس به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور خبر داد و به گمانهزنیهای روزهای اخیر پایان داد.
ژسوس که در ۷۱ سالگی برای نخستین بار هدایت یک تیم ملی را بر عهده میگیرد، جانشین روبرتو مارتینس شده و مأموریت دارد پرتغال را در رقابتهای پیشرو، از جمله یورو ۲۰۲۸ و جام جهانی ۲۰۳۰ هدایت کند.
فدراسیون فوتبال پرتغال با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «امروز مسیر تازهای آغاز میشود؛ به تیم ملی خوش آمدید، آقای ژرژ ژسوس.»
این سرمربی باتجربه پیش از این روی نیمکت باشگاههای مطرحی در پرتغال، برزیل، عربستان سعودی و ترکیه حضور داشته و اکنون فصل جدیدی از دوران مربیگری خود را با هدایت تیم ملی کشورش آغاز میکند.
مراسم معارفه رسمی ژرژ ژسوس نیز امروز برگزار خواهد شد و انتظار میرود او در نخستین نشست خبری خود، برنامهها و اهدافش برای آغاز چرخه جدید تیم ملی پرتغال را تشریح کند.