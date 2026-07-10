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اعلام زمان قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا

اعلام زمان قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا
کد خبر : 1811199
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کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های باشگاهی فصل ۲۷-۲۰۲۶ را اعلام کرد تا نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲، روز ۲۷ مرداد رقبای خود را بشناسند.

به گزارش ایلنا، بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی AFC، مراسم قرعه‌کشی مرحله لیگ رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و همچنین مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (۱۸ آگوست ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد.

مطابق این برنامه، دیدارهای پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا روز ۲۰ مرداد و مسابقات مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز ۲۱ مرداد برگزار می‌شود. مرحله لیگ در لیگ نخبگان از ۲۳ شهریور آغاز خواهد شد و رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز از ۲۴ شهریور استارت می‌خورد.

استقلال و تراکتور به عنوان دو نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا، در قرعه‌کشی ۲۷ مرداد حریفان خود را خواهند شناخت.

در سوی دیگر، وضعیت نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ همچنان با ابهام همراه است. در حالی که برخی منابع عربی از گل‌گهر سیرجان به عنوان نماینده ایران در این رقابت‌ها نام برده‌اند، چادرملو اردکان نیز با استناد به نتایج تورنمنت تعیین سهمیه، خود را صاحب این جایگاه می‌داند.

این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال پیش‌تر اعلام کرده بود فهرست نمایندگان ایران در موعد مقرر به AFC ارسال شده و همزمان برای بررسی حضور چادرملو نیز مکاتباتی با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام خواهد شد. به همین دلیل، هنوز تکلیف نهایی نماینده ایران در سطح دوم مسابقات باشگاهی آسیا به صورت رسمی مشخص نشده است.

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