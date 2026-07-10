افشاگری تکاندهنده یوری ژورکائف از پشتپرده حذف سلسائو
بایکوت کریستیانو رونالدو توسط بازیکنان پرتغال
اسطوره فوتبال فرانسه با افشای جزئیاتی جنجالی از اردوی پرتغال مدعی شد بازیکنان این تیم کریستیانو رونالدو را بایکوت کرده بودند.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو تا پیش از حذف تلخ تیم ملی پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی مقابل اسپانیا، یکی از درخشانترین ستارههای جام جهانی بود. این فوقستاره متولد مادیرا نمایشهایی واقعاً تماشایی و خیرهکننده را از خود به اجرا گذاشت. او در سن ۴۱ سالگی به خوبی ثابت کرد که هنوز قدرت زیادی در پاهای خود دارد و میتواند در بالاترین سطح بدرخشد.
دنیای فوتبال بار دیگر در برابر او سر تعظیم فرود آورد و رونالدو غرق در تمجید و ستایشهای فراوان شد. این بار، یک قهرمان جام جهانی و بازیکن سابق تیم ملی فرانسه یعنی یوری ژورکائف، تصمیم گرفت به شکل عمیقتری به بررسی وضعیت کریستیانو بپردازد. او در اظهاراتی جنجالی، اعضای تیم ملی پرتغال را به «بایکوت» این بازیکن متهم کرده است.
افشاگری سنگین اسطوره فرانسه
ژورکائف در گفتگو با رسانه RMC اعتراف کرد: «اگر کریستیانو رونالدو را با خود به تورنمنت میآورید، تمام تیم باید برای کریستیانو رونالدو بازی کند، اما در این دوره اصلاً چنین اتفاقی رخ نداد. شما به وضوح میتوانستید ببینید که توسط تیم خودش به نوعی مورد خرابکاری و کارشکنی قرار گرفت. آنها از او حمایت نکردند و او را در بهترین شرایط ممکن برای گلزنی قرار ندادند.»
این اسطوره فرانسوی در ادامه افزود: «ما همگی کریستیانو را به خوبی میشناسیم. او همیشه به همین شیوه و سبک بازی کرده است. چه انتظاری داشتید، اینکه او ناگهان تغییر کند؟ یا او را اصلا به تیم ملی دعوت نکنید یا روی نیمکت بنشانید و به زمین نفرستید. اما اگر او را بازی میدهید، پس باید تیم را حول محور او بسازید.»
ژورکائف در پایان صحبتهای خود تاکید کرد: «آنچه من در تیم پرتغال با وجود تمام استعدادهایی که داشتند نپسندیدم، این بود که به نظر میرسید همه میخواهند مسئولیتها را به گردن کریستیانو بیندازند. در یک جایی، بازیکنانی نظیر ویتینیا، فرناندز و بقیه هم باید آستین بالا میزدند و مسئولیت قبول میکردند. شما نمیتوانید مدام انتظار داشته باشید که کریستیانو همهکارها را به تنهایی انجام دهد. او تنها کسی نیست که باید در زمین تفاوتها را رقم بزند.»