ترکیب احتمالی شیاطین سرخ برای حمله به ارتش ماتادورها

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بلژیک که تازه از یک پیروزی درخشان و چشمگیر مقابل ایالات متحده در مرحله یک‌هشتم نهایی فارغ شده است، اکنون با چالشی روبرو می‌شود که به جرات می‌توان آن را سخت‌ترین امتحان آن‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ دانست. شیاطین سرخ روز جمعه، ۱۰ جولای (19 تیر)، در ورزشگاه سوفای لوس‌آنجلس (SOFI) در شرایطی به مصاف اسپانیا می‌روند که پای صعود به مرحله نیمه‌نهایی در میان است.

شاگردان رودی گارسیا پس از ارائه یکی از کامل‌ترین نمایش‌های خود در این تورنمنت، با اعتماد به نفس کامل گام به این مسابقه می‌گذارند. بلژیک اکنون باید در شرایطی به مصاف تیم ملی اسپانیا برود که لاروخا هنوز حتی یک گل هم در این رقابت‌ها دریافت نکرده است.

گارسیا بدون داشتن هیچ‌گونه نگرانی عمده از بابت مصدومیت یا محرومیت بازیکنانش، بخش عمده‌ای از ترکیب ۱۱ نفره اصلی خود را در اختیار دارد، اگرچه هنوز وضعیت دو پست برای این بازی مایه بحث و تردید است.

دی‌بروینه در صدر بزرگترین علامت سؤال گارسیا

ابهام و تردید اصلی پیرامون وضعیت کوین دی‌بروینه شکل گرفته است که همچنان برای کسب جایگاه در ترکیب فیکس تیم می‌جنگد. این بازیساز کهنه‌کار برای قرار گرفتن در خط میانی تیم در کنار یوری تیلمانس و نیکولاس راسکین، با هانس واناکن در حال رقابت است.

تصمیم چالش‌برانگیز دیگر مربی در بال‌های هجومی است؛ جایی که جرمی دوکو و دودی لوکباکیو برای تصاحب آخرین جایگاه باقی‌مانده در مثلث تهاجمی بلژیک با یکدیگر رقابت می‌کنند. در همین حال، انتظار می‌رود که چارلز دکتلاره و لاندرو تروسار هر دو پس از درخشش و نمایش‌های قدرتمند خود در مرحله قبلی، جایگاه خود را در ترکیب اصلی حفظ کنند.

کورتوا بار دیگر تکیه‌گاه خط دفاعی بلژیک خواهد بود

یکی از پست‌هایی که هیچ نیازی به بحث و گفتگو ندارد، موقعیت دروازه‌بان است. تیبو کورتوا پس از تزریق ثبات و تجربه به تیم در طول تورنمنت، بار دیگر آماده است تا به عنوان رهبر، خط دفاعی بلژیک را هدایت کند.

در خط جلوتر از او، انتظار می‌رود تیموتی کاستانیه، زنو نگوی، براندون مچله و ماکسیم دکویپر خط دفاعی چهارنفره تیم را تشکیل دهند؛ مدافعانی که ماموریت سنگین مهار حملات خطرناک اسپانیا به آن‌ها محول شده است. متوقف کردن بازیکنانی نظیر لامین یامال، الکس بائنا و میکل اویارزابال یکی از بزرگترین چالش‌های بلژیک خواهد بود، اگرچه آن‌ها امیدوارند که خود را به جمع چهار تیم پایانی مسابقات برسانند.

پیروزی بر بلژیک می‌تواند اسپانیا را برای اولین بار پس از قهرمانی و بالا بردن جام در سال ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی، دوباره به نیمه‌نهایی جام جهانی بفرستد و به نظر می‌رسد دلا فونته کاملاً آماده است تا به همان گروهی اعتماد کند که لاروخا را تا این مرحله با خود آورده‌اند.

ترکیب احتمالی بلژیک مقابل اسپانیا

آرایش تاکتیکی: ۳-۳-۴

دروازه‌بان: تیبو کورتوا

مدافعان: تیموتی کاستانیه، زنو نگوی، براندون مچله، ماکسیم دکویپر

هافبک‌ها: نیکولاس راسکین، یوری تیلمانس، کوین دی‌بروینه یا هانس واناکن

مهاجمان: جرمی دوکو یا دودی لوکباکیو، چارلز دکتلاره و لئوناردو تروسار

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