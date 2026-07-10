ترکیب احتمالی اسپانیا مقابل بلژیک با فرمول حذف رونالدو

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اسپانیا در حالی روز جمعه، ۱۰ جولای (19 تیر)، در ورزشگاه سوفا لوس‌آنجلس (SoFi) در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک می‌رود که یکی از بزرگترین و حساس‌ترین بازی‌های خود را با هدف رزرو بلیط مرحله نیمه‌نهایی پیش رو دارد.

لاروخا پس از برتری در یک نبرد فشرده و نفس‌گیر در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل پرتغال، گام به جمع هشت تیم پایانی گذاشت تا بار دیگر توانایی بالای خود را در دیکته کردن بازی در لحظات پرفشار به رخ بکشد.

یکی از بزرگترین نقاط قوت اسپانیا در طول این تورنمنت، ثبات بی‌نظیر خط دفاعی این تیم بوده است. اونای سیمون هنوز حتی یک گل هم در این مسابقات دریافت نکرده است و خط دفاعی تیم نیز با پیشروی در مراحل تورنمنت، هماهنگ‌تر و راحت‌تر از قبل نشان داده است.

خبر بهتر برای لوئیس دلا فونته، سرمربی تیم، این است که او برای این بازی حساس تمام مهره‌های خود را به طور کامل در اختیار دارد و هیچ مصدومیت یا محرومیتی او را مجبور به ایجاد تغییر در ترکیب تیمش برای این نبرد یک‌چهارم نهایی نمی‌کند.

دلا فوئنته به فرمول برنده خود وفادار می‌ماند

همه شواهد و نشانه‌ها حاکی از آن است که سرمربی اسپانیا پس از نمایش‌های درخشانی که تیمش را به مراحل حذفی رساند، دست به ترکیب برنده خود نزند و لاروخا را با همان آرایش قبلی راهی میدان کند.

بر این اساس، اونای سیمون در درون دروازه قرار خواهد گرفت و خط دفاعی چهارنفره متشکل از پدرو پورو، پائو کوبارسی، ایمریک لاپورت و مارک کوکوریا را پشت سر خود خواهد داشت.

تعادل میان جوانی و تجربه به یکی از بزرگترین دارایی‌های اسپانیا تبدیل شده است. کوبارسی در اولین جام جهانی خود پختگی فوق‌العاده‌ای نشان داده است، در حالی که لاپورت همچنان رهبری و آرامش را در قلب خط دفاعی تزریق می‌کند. در جناحین نیز، پورو و کوکوریا پهنای باند هجومی و حمایت مداومی را در فاز حمله ایجاد می‌کنند و هر زمان که اسپانیا مالکیت توپ را در دست دارد، بعد جدیدی به بازی تیم می‌بخشند.

در خط میانی، رودری پس از بازگشت تدریجی به اوج آمادگی بعد از مشکلات بدنی که قبل از تورنمنت با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، همچنان به عنوان قلب تپنده تیم در میانه زمین ایفای نقش می‌کند.

پدری و دنی اولمو مهره‌های کلیدی خط میانی خواهند بود

انتظار می‌رود پدری با وجود اینکه بهترین نمایش خود را مقابل پرتغال ارائه نداد، جایگاهش را در کنار رودری حفظ کند. این هافبک بارسلونا همچنان یکی از خلاق‌ترین بازیکنان اسپانیاست و از بینش بالایی برای باز کردن گره دفاع‌های سازمان‌یافته برخوردار است؛ موضوعی که نیمکت‌نشین کردن او را در این مرحله از تورنمنت به کاری دشوار تبدیل می‌کند.

کمی جلوتر، دنی اولمو به یک بخش جدایی‌ناپذیر و حیاتی در سیستم تاکتیکی دلا فونته تبدیل شده است. حرکت‌های او بین خطوط، توانایی بالا در خلق موقعیت و هوش گلزنی‌اش، او را به یکی از بزرگترین تهدیدهای هجومی اسپانیا در رویارویی با بلژیک تبدیل می‌سازد.

لامین یامال و اویارزابال خط حمله اسپانیا را رهبری خواهند کرد

بخش زیادی از برنامه‌های خلاقانه اسپانیا بار دیگر از جناح راست و از زیر پای لامین یامال آغاز خواهد شد. این ستاره ۱۸ ساله پیش از این جرقه‌هایی از نبوغ خود را در این تورنمنت به نمایش گذاشته است، اما کادر فنی اسپانیا بر این باور است که با بالا رفتن حساسیت مسابقات، بزرگترین نمایش‌های او هنوز در راه است.

در سمت مقابل و در جناح چپ، انتظار می‌رود الکس بائنا به لطف دوندگی بالا، تطبیق‌پذیری تاکتیکی و تاثیرگذاری فزاینده‌اش در یک‌سوم هجومی، جایگاه خود را در ترکیب اصلی حفظ کند.

رهبری خط حمله نیز بر عهده میکل اویارزابال خواهد بود؛ بازیکنی که با به ثمر رساندن ۴ گل، بهترین گلزن اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. جابجایی‌های هوشمندانه او در محوطه جریمه و قدرت تمام‌کنندگی‌اش، او را به یکی از قابل‌اعتمادترین سلاح‌های تهاجمی تیم تبدیل کرده است.

پیروزی برابر بلژیک می‌تواند اسپانیا را برای اولین بار پس از قهرمانی تاریخی در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، دوباره به نیمه‌نهایی این تورنمنت بزرگ برساند و دلا فوئنته کاملاً آماده است تا به همان گروهی اعتماد کند که لاروخا را تا این مرحله بالا آورده‌اند.

ترکیب احتمالی اسپانیا مقابل بلژیک

آرایش تاکتیکی: ۱-۳-۲-۴

دروازه‌بان: اونای سیمون

مدافعان: پدرو پورو، پائو کوبارسی، ایمریک لاپورت، مارک کوکوریا

هافبک‌های دفاعی: رودری، پدری

هافبک‌های هجومی: لامین یامال، دنی اولمو، الکس بائنا

مهاجم: میکل اویارزابال

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