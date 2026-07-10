پیش بازی یک چهارم نهایی جام جهانی: جنگ هیجانانگیز اسپانیا و بلژیک
تقابل سرنوشتساز اسپانیا و بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به شطرنج تاکتیکی تمامعیار میان خط دفاعی آهنین ماتادورها و ایدههای هجومی رودی گارسیا تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بلژیک امیدوار است در آستانه دیدار روز جمعه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی برابر اسپانیا در لوسآنجلس، در بهترین زمان ممکن به اوج آمادگی و فرم ایدهآل خود رسیده باشد.
شاگردان رودی گارسیا با وجود صدرنشینی در گروه G، چندان متقاعدکننده ظاهر نشده بودند، اما در مرحله یکشانزدهم نهایی با خلق یک بازگشت فوقالعاده و باشکوه موفق شدند سنگال را در وقتهای اضافه با نتیجه ۳-۲ شکست دهند.
بلژیکیها در ادامه این مسیر، روز سهشنبه در یک تقابل جذاب از مرحله یکهشتم نهایی، ایالات متحده، یکی از میزبانان مشترک مسابقات را با قدرت تمام و با نتیجه قاطع ۴-۱ در هم کوبیدند.
در شرایطی که پیش از مسابقه جنجال و بحثهای زیادی در خصوص حضور یا عدم حضور فولارین بالوگان در ترکیب آمریکا وجود داشت، بلژیک اجازه داد تا فوتبالِ درون زمین حرف اول و آخر را بزند؛ جایی که شارل دکتلاره دو بار گلزنی کرد و در ادامه، هانس واناکن و روملو لوکاکو به عنوان بازیکنان تعویضی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.
لوکاکو در تعقیب رکورد تاریخی
با وجود اینکه روملو لوکاکو پس از مارک ویلموتس در سال ۲۰۰۲، به دومین بازیکن تاریخ بلژیک تبدیل شد که در سه مسابقه متوالی جام جهانی گلزنی میکند، اما به احتمال فراوان در این مسابقه نیز جایی در ترکیب اصلی نخواهد داشت و بازی را از روی نیمکت آغاز میکند. تمام سه گل او در این تورنمنت به عنوان بازیکن تعویضی به ثمر رسیده است و در تاریخ جام جهانی، تنها روژه میلا از کامرون (۴ گل در جام جهانی ۱۹۹۰) توانسته به عنوان یار تعویضی در یک دوره، گلهای بیشتری نسبت به او وارد دروازه رقبا کند.
آمادگی بالا و زهرآگین لوکاکو در خط حمله، کاملاً با موفقیت چشمگیر کل تیم بلژیک در فاز هجومی همخوانی دارد. نرخ تبدیل شوت به گل ۱۲.۱ درصدی آنها در این تورنمنت، دومین آمار برتر ثبت شده برای بلژیک در تاریخ جام جهانی (از سال ۱۹۶۶ به بعد) محسوب میشود و آنها تنها آمار ۱۵.۲ درصدی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را بالاتر از خود میبینند. شاگردان گارسیا فرصتهای بیشتری را هم روی دروازه حریفان خلق میکنند؛ آنها به طور میانگین ۲۱.۴ شوت در هر بازی در تورنمنت امسال به ثبت رساندهاند (۱۰۷ شوت در ۵ مسابقه) که در تاریخ این کشور، پس از آمار ۲۴ شوت در هر بازی در جام جهانی ۱۹۷۰، در رتبه دوم قرار میگیرد.
اگرچه به نظر میرسد موتور گلزنی بلژیک در خط حمله کاملاً راه افتاده است، اما عبور از خط دفاعی مستحکم و نفوذناپذیر لوئیس دلا فوئنته، ماموریتی به شدت دشوار و طاقتفرسا خواهد بود.
تیم ملی اسپانیا با پیروزی ۱-۰ روز دوشنبه مقابل پرتغال، ششمین کلینشیت متوالی خود را ثبت کرد و یک رکورد بینظیر و تاریخی در جام جهانی به جا گذاشت. لاروخا در جام جهانی آمار خیرهکننده ۱۰ ساعت و ۹ دقیقه گل نخوردن را به نام خود ثبت کرده است. آنها در تورنمنت امسال میانگین گلهای مورد انتظار دریافتی (xGA) خیرهکننده ۰.۳۰ در هر بازی را ثبت کردهاند که کمترین میزان ثبت شده توسط یک تیم در تاریخ ادوار حذفی مسابقات است.
صخره رسوخناپذیر دلا فوئنته
میکل مرینو در آن سوی میدان با به ثمر رساندن گل پیروزیبخش در دقیقه ۹۱ مقابل رقیب شبهجزیره ایبری، کار را تمام کرد و اسپانیا را برای ششمین بار به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی فرستاد. ماتادورها در چهار تجربه نخست خود در این مرحله بین سالهای ۱۹۳۴ تا ۲۰۰۲ از گردونه مسابقات حذف شدند، اما در یکچهارم نهایی ۲۰۱۰ با نتیجه ۱-۰ پاراگوئه را مهار کردند و در نهایت جام قهرمانی آن تورنمنت را بالای سر بردند.
لامین یامال زمانی که اسپانیا در سال ۲۰۱۰ قهرمان جهان شد، تنها سه سال سن داشت و اکنون از این وینگر بارسلونا انتظار میرود که در صورت تکرار آن قهرمانی حماسی، نقش بسیار بزرگی را در زمین ایفا کند. این ستاره جوان ۱۷ دریبل موفق در تورنمنت امسال ثبت کرده است. در تاریخ مسابقات (از سال ۱۹۶۶)، تنها نوجوانانی که موفق به ثبت آمار بهتری در مراحل نهایی شدهاند، جمال موسیالا از آلمان (۱۹ دریبل در سال ۲۰۲۲) و کیلیان امباپه از فرانسه (۲۲ دریبل در سال ۲۰۱۸) هستند.
در خط پشت سر یامال، رودری آمار شگفتانگیز ۸۰ پاس خطشکن را در تابستان امسال به نام خود نوشته است که این بالاترین آمار برای یک بازیکن اسپانیایی در جام جهانی از سال ۲۰۱۰ به بعد است؛ یعنی از زمانی که جرارد پیکه ۸۶ پاس، ژاوی ۸۹ پاس و ژابی آلونسو ۱۲۶ پاس خطشکن ارسال کرده بودند.
با حضور این زوج خلاق و البته خط دفاعی ترسناک و آهنین، دلا فونته به وضوح اعتماد به نفس بالایی برای صعود به مرحله بعدی دارد. اسپانیا تحت هدایت او از تمامی ۶ مسابقه حذفی خود در تورنمنتهای معتبر و بزرگ صعود کرده است. در تاریخ فوتبال تنها دو سرمربی موفق شدهاند از ۷ تقابل حذفی نخست خود با تیمهای اروپایی صعود کنند: ویتوریو پوتزو (۸ صعود متوالی با ایتالیا بین سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۸) و ویسنته دلبوسکه (۷ صعود متوالی با اسپانیا بین سالهای ۲۰۱۱۰ تا ۲۰۱۲).
اما ماتادورها پیش از این در همین مرحله طعم تلخ شکست برابر بلژیک را چشیدهاند؛ جایی که شیاطین سرخ در یکچهارم نهایی جام جهانی ۱۹۸۶، لاروخا را در ضربات پنالتی حذف کردند. آیا این بار تاریخ تکرار میشود یا جادو با اسپانیا خواهد بود؟
تاریخچه تقابلهای رو در رو
این دو تیم از زمانی که دبل تماشایی داوید سیلوا پیروزی ۲-۰ اسپانیا در دیدار دوستانه بروکسل در سپتامبر ۲۰۱۶ را رقم زد، دیگر هرگز به مصاف هم نرفتهاند. اسپانیا در ۱۱ تقابل اخیر خود با بلژیک در تمامی رقابتها شکستناپذیر بوده و به آمار ۹ برد و ۲ تساوی دست یافته است؛ آماری که ریشه آن به پس از شکست ۲-۱ در جام ملتهای اروپای ۱۹۸۰ بازمیگردد.
نکته نگرانکننده برای بلژیک این است که اسپانیا در ۵ بازی اخیر خود با تفاضل گل سنگین ۱۳-۱ به پیروزی رسیده است.
این سومین تقابل دو تیم در تاریخ جام جهانی و دومین نبرد آنها در مرحله یکچهارم نهایی خواهد بود. همانطور که اشاره شد، بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی سال ۱۹۸۶ پس از تساوی ۱-۱ در ضربات پنالتی صعود کرد و اسپانیا نیز چهار سال بعد در مرحله گروهی موفق شد رقیب خود را با نتیجه ۲-۱ مغلوب کند.
پیشبینی ابرکامپیوتر از برنده نبرد
ابرکامپیوتر «اپتا» برای پیشبینی این مسابقه کار سختی برای نادیده گرفتن شانس صعود اسپانیا داشت؛ ماتادورها در ۵۸.۳ درصد از ۲۵ هزار شبیهسازی پیش از مسابقه، در همان ۹۰ دقیقه قانونی وقت بازی برنده از زمین خارج شدند.
در سمت مقابل، بلژیک تنها ۱۹.۱ درصد شانس پیروزی در وقتهای قانونی را به خود اختصاص داده است، در حالی که تساوی در ۲۲.۶ درصد از شبیهسازیهای مبتنی بر دادهها محتملتر به نظر میرسید.
با احتساب احتمال کشیده شدن بازی به وقتهای اضافه و ضربات پنالتی، ابرکامپیوتر اپتا شانس صعود اسپانیا به جمع چهار تیم پایانی را ۶۹.۸ درصد برآورد کرده است. برنده این ماراتن جذاب و دیدنی، در مرحله نیمهنهایی به مصاف تیم ملی فرانسه خواهد رفت؛ تیمی که با برتری ۲-۰ مقابل مراکش در مرحله یکچهارم نهایی، پیش از این جایگاه خود را در نیمهنهایی تثبیت کرده است.