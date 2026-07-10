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ابوالفضل جلالی به پرسپولیس پیوست

ابوالفضل جلالی به پرسپولیس پیوست
کد خبر : 1811138
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ابوالفضل جلالی، مدافع چپ‌پای تیم ملی فوتبال ایران، با امضای قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس از جذب ابوالفضل جلالی خبر داد. بر این اساس، مدافع ملی‌پوش فوتبال ایران با امضای قراردادی دو ساله، به جمع سرخپوشان پایتخت اضافه شد.

جلالی که طی چند فصل اخیر در ترکیب استقلال به میدان می‌رفت و یکی از مهره‌های ثابت این تیم در سمت چپ خط دفاعی بود، پس از پایان همکاری با آبی‌پوشان، به صورت رسمی راهی پرسپولیس شد.

این بازیکن همچنین سابقه حضور در تیم ملی ایران را در کارنامه دارد و یکی از خریدهای مهم پرسپولیس برای تقویت ترکیب این تیم در آستانه فصل جدید به شمار می‌رود.

باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه‌ای، پیوستن جلالی را به صورت رسمی اعلام کرد و از عقد قرارداد دو ساله با این مدافع چپ‌پا خبر داد.

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