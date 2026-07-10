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پایان تلخ جام جهانی برای ستاره سه شیرها

تایید فاجعه از زبان پدر هندرسون: او کاملاً نابود شد

تایید فاجعه از زبان پدر هندرسون: او کاملاً نابود شد
کد خبر : 1811115
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پدر ستاره ملی‌پوش انگلیس با تشریح جزئیات هولناک مصدومیت فرزندش و انتقال او با کپسول اکسیژن، از جراحی اضطراری این بازیکن در مکزیک و دوری قطعی او از مستطیل سبز خبر داد.

به گزارش ایلنا، جردن هندرسون به دلیل شکستگی شدید در ساعد دست چپ خود، در کشور مکزیک تحت عمل جراحی قرار گرفت؛ مصدومیتی تلخ که در جریان جشن صعود تیم ملی انگلیس به مرحله یک‌چهارم نهایی پس از حذف مکزیک گریبان‌گیر او شد. هافبک انگلیسی این بدشانسی بزرگ را داشت که هنگام تلاش برای عبور از تابلوهای تبلیغاتی جداکننده زمین از سکوهای تماشاگران، به زمین برخورد کند. او در حین رد شدن از تابلوها تعادل خود را از دست داد و با دست چپ به زمین خورد. تصاویر به وضوح نشان می‌دهند که بازوی او به شکلی غیرطبیعی خم شده است.

پدر این بازیکن انگلیسی در گفتگو با رسانه‌های کشورش، جزئیاتی از نحوه انجام این عمل جراحی را فاش کرده است: «این مصدومیت مربوط به ساعد دست چپ اوست که کاملاً خرد شده است. با این حال همه‌چیز در اتاق عمل خوب پیش رفت. پزشکان دست او را گچ خواهند گرفت و پس از آن همه‌چیز به نظر کادر پزشکی بستگی دارد. او از هم‌تیمی‌هایش جدا نخواهد شد و تا پایان جام جهانی در کنار تیم ملی انگلیس باقی می‌ماند.»

تایید فاجعه از زبان پدر هندرسون: او کاملاً نابود شد

وقتی کاپیتان سابق با کپسول اکسیژن رد شد

بران هندرسون در ادامه این گفتگو اعتراف کرد: «من در ابتدا فکر می‌کردم او فقط به زمین افتاده و شاید مچ دستش کمی خراشیده شده است. اصلاً فکر نمی‌کردم ماجرا تا این حد جدی باشد، تا اینکه در حین مصاحبه با هری کین، برانکاردی از پشت صحنه عبور کرد که جردن روی آن قرار داشت. من توانستم او را در آن وضعیت همراه با ماسک اکسیژن و تجهیزات کامل ببینم. بلافاصله به مدیر برنامه‌هایش که در آنجا حضور داشت پیام دادم تا بفهمم چه اتفاقی افتاده است. تمام شب را بیدار ماندم و منتظر شنیدن اخبار بودم. اکنون تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، صبر کردن است.»

تایید فاجعه از زبان پدر هندرسون: او کاملاً نابود شد

این هافبک باشگاه برنتفورد در سن ۳۶ سالگی موفق شده بود جایگاه خود را در این جام جهانی به دست آورد. توماس توخل هیچ شکی به توانایی‌های او نداشت و او را یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی انگلیس می‌دانست. جام جهانی 2026 برای کاپیتان سابق لیورپول با کارنامه‌ای کم‌فروغ و تلخ به پایان رسید؛ چرا که او در این دوره تنها شش دقیقه در دیدار مقابل پاناما فرصت بازی پیدا کرده بود.

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