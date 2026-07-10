به گزارش ایلنا، ۱۲ سال پیش، یک زوج آرژانتینی شیفته فوتبال، در مسیر نام‌گذاری اولین فرزند پسر خود به نام محبوب‌ترین و ستایش‌شده‌ترین بازیکن کشورشان، با یک مانع غیرمنتظره و عجیب روبه‌رو شدند. آن‌ها متوجه شدند نامی که به افتخار لیونل مسی انتخاب کرده‌اند، قانون مبهم و قدیمی مصوب سال ۱۹۶۹ در آرژانتین را نقض می‌کند؛ قانونی که استفاده از نام‌های خانوادگی را به عنوان نام کوچک ممنوع اعلام کرده است.

با این حال، «مسی دیوید وارلا» پس از اینکه والدینش درخواست خود را ثبت کردند و از اداره ثبت احوال استان ریونگرو مجوز استثنایی گرفتند، حق حفظ این نام کوچک متمایز را به دست آورد. هکتور وارلا و همسرش، لورنا سانچز، ترجیح دادند نام «مسی» را به عنوان نام کوچک برای پسر تازه متولد شده خود انتخاب کنند، چرا که در آن زمان هم تعداد بی‌شماری لیونل و لئو به افتخار شماره ۱۰ محبوب تیم ملی آرژانتین نام‌گذاری شده بودند.

هکتور وارلا در سپتامبر ۲۰۱۴ در جریان یک مصاحبه با یکی از برنامه‌های رادیویی مشهور آرژانتین گفت: «این کار بیشتر یک بیانیه و اعلام موضع بود.»

راه‌های زیادی برای هواداران آرژانتینی وجود دارد تا عملکرد گلزنی خیره‌کننده لیونل مسی که اکنون 39 ساله شده است را در جام جهانی امسال جشن بگیرند. این فوق‌ستاره بی‌رقیب تاکنون ۸ گل به ثمر رسانده که بهترین آمار تورنمنت است (البته امباپه با درخشش در بازی مقابل مراکش و ثبت یک گل و یک پاس گل در رتبه ای بالاتر از مسی قرار گرفته است).

او روز سه‌شنبه در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل مصر، آرژانتین را از آستانه حذف نجات داد و در دقیقه ۷۹ با یک سانتر دقیق پایه گل کریستین رومرو شد و تنها چهار دقیقه بعد، خودش با به ثمر رساندن گل تساوی، امیدها را زنده کرد.

در حالی که هواداران آرژانتینی نقاشی‌های دیواری عظیمی از مسی می‌کشند، ترانه‌هایی در ستایش او می‌سرایند و چهره، پیراهن و امضای او را روی بدن خود تاتو می‌کنند، اما یک نوع ادای احترام وجود دارد که همچنان در سراسر این کشور تا حد زیادی ممنوع است. قوانین آرژانتین هنوز هم والدین در انتظار فرزند را از تبدیل نام خانوادگی معروف مسی به نام کوچک منع می‌کند.

بر اساس آمار ثبت احوال ملی آرژانتین، تا ژوئن ۲۰۲۵ تنها ۱۱ شهروند آرژانتینی یا مقیم قانونی خارجی وجود داشتند که نام کوچک آن‌ها «مسی» بود که همگی ۱۹ سال یا کمتر داشتند. این آمار بسیار کمتر از ۲۰۵ شهروند آمریکایی است که نام کوچکشان مسی است. یا تقریباً ۲۶۵ نفر در فرانسه، ۳۶۳ نفر در برزیل و آمار شگفت‌انگیز ۳۴۰۲ ساکن کشور پرو که این نام را دارند.

پشت پرده ممنوعیت نام مسی

وقتی هکتور وارلا و لورنا سانچز در سال ۲۰۱۴ پس از کسب مجوز نام‌گذاری پسرشان به نام مسی توجهات جهانی را به خود جلب کردند، سایر والدین در آستانه بچه‌دار شدن در سانتافه، زادگاه مسی، درخواست‌های مشابهی را آغاز کردند. اما رئیس اداره ثبت احوال سانتافه بلافاصله جلوی آن‌ها را گرفت و به طور علنی به مردم یادآوری کرد: «استفاده از نام خانوادگی به عنوان نام کوچک طبق قانون ممنوع است، زیرا می‌تواند باعث سردرگمی و اشتباه شود.»

سانتیاگو ویلیامز، وکیل ساکن بوئنوس آیرس در این رابطه به یاهو اسپورتس گفت: «خود این قانون ملی و یکپارچه است و منطقه به منطقه تغییر نمی‌کند. تفاوت در این است که اداره ثبت احوال هر استان چقدر سخت‌گیرانه تصمیم به اجرای آن می‌گیرد. پرونده مسی در واقع یک نمونه عینی عالی از این تناقض در دنیای واقعی است، زیرا یک استان به آن مجوز داد در حالی که استانی دیگر، تقریباً به طور هم‌زمان، درخواست‌های کاملاً مشابه را صریحاً رد کرد.»

هجوم ۱۰۰ هزار نفری به نام لیونل

بسیاری از آرژانتینی‌ها به جای پذیرش ریسک یک نبرد حقوقی، ترجیح داده‌اند نام کوچک مسی یا تغییراتی از آن را برای فرزندانشان انتخاب کنند.

طبق داده‌های ثبت ملی اشخاص، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در آرژانتین وجود دارند که نام کوچک آن‌ها «لیونل» است. حدود ۸۷ درصد از آن‌ها ۱۹ ساله یا کمتر هستند؛ به این معنی که آن‌ها پس از اولین بازی مورد انتظار مسی در اکتبر ۲۰۰۴ برای بارسلونا در سن ۱۷ سالگی و پس از آنکه هشت ماه بعد با چیپ تماشایی خود برابر دروازه‌بان آلباسته به جوان‌ترین گلزن باشگاه تبدیل شد، به دنیا آمده‌اند.

مسی در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲ با به ثمر رساندن دو گل در فینال مقابل فرانسه، آرژانتین را به اولین عنوان قهرمانی جام جهانی پس از ۳۶ سال رساند. طبق بانک اطلاعاتی این کشور، آمار شگفت‌انگیز ۹۵۰۵ نوزاد آرژانتینی در سال ۲۰۲۳ نام لیونل را در بدو تولد دریافت کردند و ۴۴۶ نفر دیگر نیز «لیونلا» نامیده شدند. به عبارت دیگر، از هر ۴۷ دختر یا پسر متولد شده در آرژانتین در سال ۲۰۲۳، نام یک نفر لیونل یا لیونلا بوده است.

در سایر نقاط جهان نیز لیونل‌های زیادی وجود دارند که به افتخار مسی نام‌گذاری شده‌اند؛ از جمله پسر یک مشاور املاک شیفته فوتبال که در ۱۰ سالگی از زادگاهش آرژانتین به دالاس مهاجرت کرده است. برخی از شیرین‌ترین خاطرات مائورو آهومادا از کشورش، فوتبال بازی کردن در خیابان‌ها با دوستان دوران کودکی‌اش است؛ آن هم در روزگاری که اگر دستشان می‌رسید با توپ چرمی بازی می‌کردند و اگر آسفالت آن را سوراخ می‌کرد، با روزنامه‌های مچاله شده که داخل کیسه زباله چسبانده شده بود، توپ می‌ساختند.

آهومادا در سنین نوجوانی از حضور یک پدیده آرژانتینی باخبر شد که از ۱۳ سالگی و زمان ورود به آکادمی جوانان بارسلونا همه را شگفت‌زده کرده بود و در آستانه اولین بازی‌اش برای تیم اصلی قرار داشت. آهومادا به ندرت بازی‌های بارسلونا را از دست می‌داد، همان روزهایی که مسی ۸ توپ طلا کسب کرد و باشگاه را به ۴ عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رساند. کمد لباس آهومادا پر از پیراهن‌های مسی است و حتی بطری‌های آب استنلی او نیز با تم مسی طراحی شده‌اند. این مرد ۳۴ ساله می‌گوید: «مسی کسی است که من واقعاً از صمیم قلب تحسینش می‌کنم.»

وقتی آهومادا در سال ۲۰۱۹ متوجه شد که همسرش ربکا باردار است و فرزندی پسر در راه دارند، فوراً دانست که می‌خواهد نام او را به افتخار مسی انتخاب کند. برای آهومادا، این موضوع فقط به دستاوردهای مسی در زمین فوتبال خلاصه نمی‌شد؛ او رفتار و منش مسی را به عنوان یک همسر و پدر نیز تحسین می‌کرد.

او با آرامش مطرح کرد: «نظرت درباره لیونل چیست؟» و به یاد می‌آورد که ربکا پاسخ داد: «نام زیبایی است.» اما بعد از آن آهومادا زیاده‌خواهی کرد و پیشنهاد داد که نام وسط پسرشان را هم به افتخار نام وسط مسی، «آندرس» بگذارند. ربکا با بی‌میلی و دلخوری پاسخ داد: «نام نامزد سابق من آندرس بود!»

حالا «لیونل آگوستین آهومادا» ۷ ساله است؛ به سن و سالی رسیده که فوتبال بازی کند و درباره نام خود چیزهایی یاد بگیرد. او و پدرش مدام در حیاط خلوت یا اتاق نشیمن توپ را به یکدیگر پاس می‌دهند. پدرش اغلب به او می‌گوید: «خب لئو، من آرژانتین هستم! تو طرفدار کدام تیم ملی هستی؟» و لیونل با پاسخش خنده را بر لبان پدر می‌نشاند: «من تگزاس هستم!»

سرنوشت نامعلوم پسری که نامش مسی است

اطلاعات عمومی زیادی درباره «مسی دیوید وارلا»، پسر آرژانتینی که به زودی ۱۲ ساله می‌شود و نام خانوادگی مسی را به عنوان نام کوچک خود یدک می‌کشد، در دست نیست. یاهو اسپورتس موفق نشد راهی برای برقراری ارتباط با والدین او پیدا کند، زیرا آن‌ها پس از موج اولیه حضور در رسانه‌ها در سال ۲۰۱۴ و پس از تولد پسرشان، تا حد زیادی زندگی آرامی را ترجیح داده‌اند.

گزارش سال ۲۰۲۲ رسانه خبری آرژانتینی «تودو نوتیسیاس روکا» اشاره کرد که مسی دیوید وارلا در تیم فوتبال مدرسه ابتدایی خود بازی می‌کرده و پیراهن شماره ۳۰ را می‌پوشیده است؛ یعنی همان شماره‌ای که لیونل مسی در بدو ورود به بارسلونا به تن داشت. او از همان زمان مسابقات نام بزرگ خود را تماشا می‌کرد و رویای ملاقات با این فوق‌ستاره آرژانتینی را در سر می‌پروراند.

مادر این مسی جوان به این رسانه خبری گفت که غریبه‌ها مدام به سراغش می‌آیند تا بپرسند آیا این واقعاً نام واقعی پسر اوست یا خیر. البته که پاسخ مثبت است، اما او در آرژانتین یکی از معدود افرادی است که چنین نامی دارد.

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