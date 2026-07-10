خیز بلند امباپه برای تصاحب کفش طلا
کیلیان امباپه با به ثمر رساندن هشتمین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶ و تکیه بر آمار ۳ پاس گل، لیونل مسی را در مسابقه هیجانانگیز کسب کفش طلای این تورنمنت پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، ستارههای دنیای فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ تمام عیار ظاهر شدهاند. ما اکنون در مرحله یکچهارم نهایی هستیم و گلزنان برتر این تورنمنت همچنان به اجرای نمایشهای جذاب خود ادامه میدهند.
ما در تمام این مدت مسیر جدال برای کسب کفش طلا را دنبال کردهایم؛ جایزهای که به بهترین گلزن جام جهانی اهدا میشود. طبق قوانین، در صورتی که دو یا چند بازیکن در تعداد گلهای زده برابر باشند، تعداد پاس گلها به عنوان عامل تعیینکننده و گرهگشا برای انتخاب برنده استفاده میشود.
دقیقاً به همین دلیل است که کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فرانسه، در صدر این جدول و در موقعیت ممتاز قرار گرفته است. هر دو بازیکن، یعنی او و اسطوره فوتبال آرژانتین، لیونل مسی، تاکنون ۸ گل به ثمر رساندهاند. با این حال، امباپه در تورنمنت امسال ۳ پاس گل ارسال کرده که دو پاس گل بیشتر از مسی است. او در دیدار روز پنجشنبه در مرحله یکچهارم نهایی مقابل مراکش، در دقیقه ۶۶ عثمان دمبله را در موقعیت گلزنی قرار داد. تنها شش دقیقه قبل از این پاس گل، امباپه با شلیکی تماشایی دروازه را گشود و توپ را از کنار دستان یاسین بونو که شیرجه رفته بود، عبور داد؛ همان دروازهبانی که کمی قبلتر در همان مسابقه، ضربه پنالتی امباپه را مهار کرده بود.
وقتی صحبت از پنالتیهای از دست رفته میشود، باید به لیونل مسی اشاره کرد که در دیدار روز سهشنبه مقابل مصر در مرحله یکهشتم نهایی، به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در یک دوره جام جهانی (بدون احتساب ضربات پنالتی پایان مسابقه بعد از وقتهای اضافه) چند پنالتی را از دست میدهد. با این حال، او نیز در نیمه دوم طعم شیرین جبران و رستگاری را چشید. مسی به آرژانتین کمک کرد تا از قبر دو گلهای که در این مسابقه جام جهانی برای خود کنده بود، خارج شود؛ او در دقیقه ۷۹ پاس گل اول تیمش را داد و در دقیقه ۸۳ گل تساویبخش را در جریان این پیروزی و بازگشت دراماتیک مقابل فراعنه به ثمر رساند.
مسی که اکنون ۳۹ ساله است، در ۹ مسابقه متوالی خود در جام جهانی موفق به گلزنی شده است که این آمار شامل ۶ بازی پیاپی در مراحل حذفی میشود و ریشه آن به جام جهانی ۲۰۲۲ بازمیگردد.
در حال حاضر امباپه ۲۰ گل در کارنامه بازیهای خود در جام جهانی ثبت کرده است. مسی با ۲۱ گل، رکورددار فعلی تاریخ این مسابقات به شمار میرود. این دو فوقستاره در تورنمنت امسال موفق شدند از رکورد میروسلاو کلوزه آلمانی (۱۶ گل) که پیش از این بهترین گلزن تاریخ جام جهانی مردان بود، عبور کنند. آنها همچنین رکورد کارتای برزیلی (۱۷ گل) را که هنوز در صدر جدول گلزنان جام جهانی زنان قرار دارد، پشت سر گذاشتند.
امباپه در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ برنده کفش طلا شد؛ تورنمنتی که با شکست نفسگیر تیمش در ضربات پنالتی فینال مقابل آرژانتین به پایان رسید. در سمت مقابل، مسی تا به حال هرگز موفق به کسب کفش طلای جام جهانی نشده است.
تا غروب روز پنجشنبه، ۵ بازیکن وجود دارند که حداقل ۵ گل در جام جهانی امسال به ثمر رساندهاند. (نکته: بازیکنانی که تیمهای آنها از تورنمنت حذف شدهاند، در لیست زیر قرار ندارند).
جدول ردهبندی کفش طلای جام جهانی ۲۰۲۶
|
رتبه
|
نام بازیکن
|
کشور
|
تعداد گل
|
۱
|
کیلیان امباپه
|
فرانسه
|
۸ گل (۳ پاس گل)
|
۲
|
لیونل مسی
|
آرژانتین
|
۸ گل (۱ پاس گل)
|
۳
|
ارلینگ هالند
|
نروژ
|
۷ گل
|
۴
|
هری کین
|
انگلیس
|
۶ گل (۱ پاس گل)
|
۵
|
عثمان دمبله
|
فرانسه
|
۵ گل (۲ پاس گل)
شیاطین پنهان در تعقیب صدرنشینان خط و نشان هالند و هری کین
ارلینگ هالند، ستاره نروژی، روز یکشنبه در مرحله یکهشتم نهایی با به ثمر رساندن دو گل در اواخر بازی، برزیل را از پیش رو برداشت. او حتی در آخرین بازی مرحله گروهی نروژ هم بازی نکرد، اما با این وجود ۷ گل به ثمر رسانده و تنها یک گل با مسی و امباپه فاصله دارد.
هری کین، ستاره تیم ملی انگلیس نیز دو گل عقبتر از مسی و امباپه است و تنها یک گل با رکورد گلزنی هالند فاصله دارد. کین روز یکشنبه در پیروزی پر فراز و نشیب انگلیس در مرحله یکهشتم نهایی مقابل مکزیک، یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد. کین که در جام جهانی ۲۰۱۸ برنده کفش طلا شده بود، بار دیگر در کورس رقابت برای تصاحب این افتخار ارزشمند قرار گرفته است.
مسی، دمبله و جاناتان دیوید کانادایی، بازیکنانی هستند که در جام جهانی امسال موفق به ثبت هتتریک شدهاند. جشنواره گلزنی مسی در بازی افتتاحیه آرژانتین مقابل الجزایر رقم خورد. هتتریک دمبله در مدت زمانی کوتاه در بازیهای مرحله گروهی مقابل نروژ به ثبت رسید و نمایش سه گله دیوید نیز در جریان اولین پیروزی تاریخ کانادا در جام جهانی، یعنی برد قاطع ۶-۰ مقابل قطر رخ داد.