به گزارش ایلنا، چهارشنبه گذشته، آخرین دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد. بدون هیچ شکی، مسابقه تیم ملی آرژانتین تمام توجهات را به خود معطوف کرد و شایستگی‌اش را هم داشت. قهرمان حال حاضر جهان به مصاف مصر رفت و در شرایطی که تنها ۱۵ دقیقه از آغاز بازی گذشته بود، یک غافلگیری بزرگ رخ داد: تیم آفریقایی پیش افتاد.

در نهایت، لیونل مسی شنل ابرقهرمانی خود را به تن کرد و پس از عقب افتادگی ۲-۰، تیمش را به یک پیروزی و بازگشت درخشان هدایت نمود. کریستین رومرو، مسی و انزو فرناندز گلزنان آرژانتین در این نبرد بودند. سوئیس نیز در آخرین لحظات جواز صعود را کسب کرد، هرچند که آن‌ها برای عبور از سد کلمبیا و یاران خامس رودریگز به ضربات پنالتی نیاز پیدا کردند. یکشنبه آینده، هر دو تیم برای کسب یک جایگاه در مرحله نیمه‌نهایی با یکدیگر خواهد جنگید.

دو تقابل قبلی در جام جهانی

آخرین باری که آرژانتین در یک جام جهانی مقابل سوئیس قرار گرفت، ۱۲ سال پیش و در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بود. آن مسابقه در مرحله یک‌هشتم نهایی برگزار شد؛ جایی که آرژانتین با کارنامه‌ای بی‌نقص و کسب سه پیروزی از سه مسابقه، به عنوان صدرنشین گروهش صعود کرده بود. سوئیسی‌ها نیز در گروهی که فرانسه صدرنشین آن بود و اکوادور و هندوراس از آن حذف شدند، به عنوان تیم دوم بالا آمده بودند.

سوئیس در آن مسابقه با یک دفاع قهرمانانه در ۹۰ دقیقه اول پایداری کرد. سپس در وقت‌های اضافه و در شرایطی که تنها دو دقیقه تا آغاز ضربات پنالتی باقی مانده بود، یک فرشته نجات ظهور کرد: آنخل دی ماریا. ستاره سابق رئال مادرید شلیک پای چپی را روانه دروازه کرد که در قعر تور آرام گرفت و آلبی‌سلسته را راهی مرحله یک‌چهارم نهایی کرد.

پیش از این مسابقه، دو تیم برای اولین بار در تاریخ خود در جام جهانی ۱۹۶۶ انگلیس به مصاف هم رفته بودند. آن دیدار، آخرین مسابقه از مرحله گروهی بود؛ گروهی که آلمان و اسپانیا را نیز در خود جای داده بود. آرژانتین در آن بازی با گل‌های لوئیس آرتیمه و ارمیندو اونهگا با نتیجه ۲-۰ به پیروزی رسید.

سه گل در هفت مسابقه

پنج تقابل باقی‌مانده میان دو تیم در قالب بازی‌های دوستانه برگزار شده است. پایان همه آن‌ها کاملاً مشابه بوده: سوئیس هرگز برنده از زمین خارج نشده است. بهترین نتایجی که این تیم اروپایی موفق شده مقابل آرژانتین کسب کند، دو تساوی ۱-۱ در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۷ بوده است.

اختلاف و فاصله میان دو تیم به قدری زیاد است که سوئیسی‌ها در هفت مسابقه‌ای که برابر یکدیگر انجام داده‌اند، تنها سه گل به ثمر رسانده‌اند. آخرین گل آن‌ها در سال ۲۰۱۲ به ثبت رسید. گلزن آن مسابقه یک چهره آشنا بود: ژردان شقیری. با این حال، آن دیدار نیز در نهایت به لطف هت‌تریک جادویی لئو مسی با برتری آلبی‌سلسته به پایان رسید.

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