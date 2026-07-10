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اعتراف صریح فوق‌ستاره فرانسوی

کالبدشکافی امباپه از بدترین پنالتی عمرش

کالبدشکافی امباپه از بدترین پنالتی عمرش
کد خبر : 1811064
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کیلیان امباپه با اشاره به بر هم خوردن تمرکز ذهنی‌اش پیش از زدن ضربه، جزئیات عجیبی از دلیل از دست رفتن پنالتی جنجالی خود در دیدار مقابل مراکش را فاش کرد.

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه پس از پیروزی مقتدرانه تیم ملی فرانسه مقابل مراکش در میکسدزون ورزشگاه مقابل خبرنگاران قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که او در آن علاوه بر درخشش خیره‌کننده و به ثمر رساندن گل اول مسابقه، با از دست دادن یک ضربه پنالتی عجیب، همه هواداران را شگفت‌زده کرد.

کالبدشکافی امباپه از بدترین پنالتی عمرش

امباپه در این خصوص گفت: "من آن پنالتی را به این دلیل خراب کردم که یک سردرگمی و آشفتگی عجیب در زمین به وجود آمد. شرایط واقعاً سخت بود. داور مسابقه ابتدا به من گفت که صحنه پنالتی است، اما لحظاتی بعد جلو آمد و گفت که شاید هم پنالتی نباشد! همین رفتارهای ضد و نقیض تمرکز ذهنی من را کاملاً به هم ریخت. من پیش از این هرگز در طول دوران فوتبالم چنین موقعیت عجیبی را تجربه نکرده بودم."

کالبدشکافی امباپه از بدترین پنالتی عمرش

مکالمه پنهان و بی نتیجه با داور آرژانتینی

پس از این اتفاقات، مهاجم سرشناس رئال مادرید به سراغ فاکوندو تلو، قاضی آرژانتینی مسابقه رفت تا درباره این تصمیمات شبهه‌برانگیز از او توضیح بخواهد، اما درست در همان لحظات زمان استراحت و نوشیدن آب (Hydration break) فرا رسید و با توجه به جریان بازی، همه‌چیز به "حاشیه" رانده شد و بحث بی‌نتیجه باقی ماند.

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