فاش شدن جزئیات مذاکره محرمانه کلوپ و امباپه در جت خصوصی

به گزارش ایلنا، یورگن کلوپ پس از برتری مقتدرانه تیم ملی فرانسه مقابل مراکش، یکی از ماندگارترین و جذاب‌ترین لحظات را در زمین چمن ورزشگاه فاکسبورو رقم زد. این سرمربی نامدار آلمانی که در حاشیه مسابقه مشغول اجرای برنامه پخش زنده برای یک شبکه تلویزیونی بود (Magenta TV) ، لحظاتی برنامه را متوقف کرد تا به شکلی بسیار گرم و صمیمانه با کیلیان امباپه خوش‌وبش کند؛ رفتاری که با واکنش متقابل و صمیمانه این فوق‌ستاره فرانسوی همراه شد.

پیش از آغاز همین مسابقه حساس، این مربی فاش کرد که چگونه در گذشته تلاش کرده بود تا امباپه را برای امضای قرارداد با لیورپول، به داخل یک جت خصوصی که صرفاً به همین منظور به پرواز درآمده بود، بکشاند. کلوپ به شوخی در این باره گفت: «این گران‌قیمت‌ترین پرونده نقل و انتقالاتی بود که در نهایت منجر به خرید بازیکن نشد.»

ماجرا به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که امباپه در آستانه جدایی از موناکو قرار داشت و در جستجوی یک باشگاه بزرگ بود. مدیران لیورپول که برای نهایی کردن این انتقال بزرگ مصمم بودند، یورگن کلوپ، سرمربی وقت خود را مامور کردند تا این بازیکن را متقاعد کند.

این عملیات در پنهانی‌ترین حالت ممکن سازماندهی شد؛ یک جت خصوصی از بلک‌پول به سمت نیس (هر دو شهر کاملاً دور از هیاهو و فوکوس رسانه‌ها) به پرواز درآمد، جایی که کیلیان که در آن زمان هنوز به سن قانونی نرسیده بود، به همراه تمام اعضای خانواده‌اش در انتظار نشسته‌ بودند.

وقتی کلوپ برای شکار امباپه پرواز کرد

کلوپ در ادامه این ماجرا فاش کرد که آن‌ها فرسنگ‌ها دور از انتخاب یک مکان دنج و آرام روی زمین، ترجیح دادند جلسه ملاقات با این بازیکن و همراهانش را در آسمان و در حین پرواز برگزار کنند. این سرمربی آلمانی با پرده‌برداری از یکی از جذاب‌ترین قصه‌های فوتبالی سال‌های اخیر گفت: «ما در آسمان و به صورت دایره‌وار پرواز می‌کردیم و یک وعده غذایی بسیار لذیذ هم در کنار هم خوردیم. شرایط طوری بود که نباید می‌گذاشتیم هیچ‌کس ما را ببیند و مچمان را بگیرد.»

با این حال، امباپه در آن مقطع لیورپول را انتخاب نکرد و راهی پاری‌سن‌ژرمن شد. کلوپ بدون اینکه ذره‌ای تلخی یا حسرت در کلامش دیده شود، داستان خود را با این جملات معروف که همه از آن باخبرند به پایان رساند: «او پسر فوق‌العاده‌ای بود، اما در نهایت مسیرش را به سمت پاریس کج کرد.»

ناامیدی مطلق از دمبله و ماجرای تلفن همراه شکسته

البته امباپه تنها ستاره فرانسوی نبود که کلوپ در تمام این سال‌ها برای جذبش تور پهن کرده بود. این مربی متولد اشتوتگارت اعتراف کرد که در دوران مربیگری‌اش با عثمان دمبله و آدرین رابیو، دو ملی‌پوش فعلی فرانسه نیز پای میز مذاکره نشسته است.

او تلاش کرده بود تا دمبله، ملقب به «پشه» را در روزهایی که هنوز در ترکیب رن فرانسه توپ می‌زد، برای پیوستن به لک‌لک‌ها متقاعد کند. کلوپ می‌گوید در آن جلسه دمبله «به گونه‌ای رفتار می‌کرد که انگار اصلاً نمی‌داند ما کی هستیم» و همین موضوع باعث شد تا لیورپولی‌ها از خرید او ناامید شوند و عقب‌نشینی کنند. او با یادآوری آن شب عجیب خاطرنشان کرد که عجیب‌ترین و به یادماندنی‌ترین اتفاق آن ملاقات این بود که تلفن همراه دمبله از دستش افتاد و شکست، و این گوشی شکسته در واقع «تنها دستاورد و یادگاری بود که کلوپ از آن ملاقات با خود به خانه برد.»

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