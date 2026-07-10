فرمول جادویی شاه لئو و اسکالونی
آمار ترسناک و شکستناپذیر آلبیسلسته در بازیهای مرگ و زندگی
تیم ملی آرژانتین با هدایت لیونل اسکالونی و رهبری لیونل مسی، آمار خارقالعاده دوازده صعود متوالی در مراحل حذفی جام جهانی و کوپا آمهریکا را ثبت کرده است.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی و لیونل اسکالونی یک زوج مربی-بازیکن تقریباً شکستناپذیر را در فوتبال جهان تشکیل دادهاند. صفت «تقریباً» از آن جهت است که از زمان گره خوردن مسیرهای آنها در تیم ملی آرژانتین، این تیم تنها در یک مسابقه حذفی در جامهای جهانی و کوپا آمهریکا طعم شکست را چشیده است. آلبیسلسته پس از باخت تلخ در ۲ ژوئیه ۲۰۱۹ مقابل برزیل در نیمهنهایی کوپا آمهریکا (۲-۰)، موفق به ثبت آمار خارقالعاده دوازده صعود و برتری متوالی در مراحل حذفی شده است.
از میان بازیکنانی که در آن شکست تاریخی حضور داشتند، هفت ستاره همچنان در ترکیب فعلی برای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارند: لیونل مسی، لائوتارو مارتینز، لئاندرو پارادس، رودریگو دیپائول، نیکولاس تالیافیکو، نیکولاس اوتامندی و خوان موسو.
اسکالونی کار خود را روی نیمکت آرژانتین در ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ به عنوان سرمربی موقت آغاز کرد و در ۲۹ نوامبر همان سال رسماً به عنوان سرمربی دائم ابقا شد. او از آن زمان تاکنون موفق به فتح کوپا آمهریکا در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شده و اکنون نیز تیمش را به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رسانده است.
وقتی ضیافت پنالتیها هم مثل موم در دستان مسی است
قدرت و صلابت بیچونوچرای آرژانتین در مسابقات تکحذفی مرگ و زندگی، با یک آمار تاریخی و قدیمیتر نیز به شدت تقویت میشود. آنها از ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶ یعنی از زمان فینال کوپا آمهریکا مقابل شیلی که هدایت تیم بر عهده تاتا مارتینو بود، در هیچ ضیافت پنالتی مغلوب نشدهاند. آن مسابقه در وقتهای قانونی و اضافی با تساوی ۰-۰ خاتمه یافت و شیلیاییها در ضربات پنالتی ۴-۲ پیروز شدند؛ شبی که لیونل مسی و لوکاس بیگلیا ضربات خود را از دست دادند و در سمت مقابل، از ۵ پنالتیزن شیلی تنها آرتورو ویدال ناکام بود.
از این ۱۲ نبرد حذفی که با برتری آرژانتینِ اسکالونی به پایان رسیده، ۴ مسابقه در ضربات دلهرهآور پنالتی تعیین تکلیف شدهاند که بزرگترین و به یادماندنیترین آنها، فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر فرانسه بود. مسیر این ۱۲ صعود تاریخی به شرح زیر است:
کوپا آمهریکا ۲۰۲۱: آنها در مرحله یکچهارم نهایی اکوادور را (۳-۰) در هم کوبیدند، در نیمهنهایی از سد کلمبیا گذشتند (تساوی ۱-۱ و پیروزی ۳-۲ در ضربات پنالتی) و در فینال بزرگ با شکست (۱-۰) برزیل به قهرمانی رسیدند.
جام جهانی ۲۰۲۲: آلبیسلسته در یکهشتم نهایی استرالیا را (۲-۱) از پیش رو برداشت، در یکچهارم نهایی هلند را مغلوب کرد (تساوی ۲-۲ و پیروزی ۴-۲ در پنالتیها)، در نیمهنهایی کرواسی را (۳-۰) مقتدرانه شکست داد و در فینال قرن، فرانسه را تسلیم خود کرد (تساوی ۳-۳ و پیروزی ۴-۲ در ضربات پنالتی).
کوپا آمهریکا ۲۰۲۴: آنها در یکچهارم نهایی دوباره اکوادور را مجازات کردند (تساوی ۱-۱ و پیروزی ۴-۲ در پنالتیها)، در نیمهنهایی کانادا را (۲-۰) مغلوب کردند و در فینال در وقتهای اضافه با یک گل (۱-۰) کلمبیا را شکست دادند.
جام جهانی ۲۰۲۶: یاران مسی در مرحله یکشانزدهم نهایی کیپورد را در وقتهای اضافه (۳-۲) شکست دادند و در مرحله یکهشتم نهایی نیز با حساب (۳-۲) از سد مصر عبور کردند. سوئیس، تیمی که آرژانتین در تاریخ خود هرگز به آن نباحته است، رقیب بعدی آنها در یکچهارم نهایی خواهد بود و در صورت عبور از سد سوئیسیها، یک تیم اروپایی دیگر یعنی برنده نبرد نروژ یا انگلیس در نیمهنهایی انتظار آنها را میکشد.