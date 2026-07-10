کابوس لیورپولی برای سهشیرها
ستاره انگلیس نقرهداغ شد و نیمهنهایی را از دست داد
کمیته انضباطی با محرومیت سنگین و دو جلسهای جارل کوانسا به دلیل اخراج مقابل مکزیک، بخت اول قهرمانی جام جهانی را در پست دفاع راست با یک بحران تمامعیار مواجه کرد.
به گزارش ایلنا، نه خبری از بخشش است و نه تعلیق مجازات؛ بلکه دقیقاً برعکس. فیفا فرسنگها دور از تصمیمی که برای رها کردن فولارین بالوگان از بند محرومیت گرفت، این بار جارل کوانسا را با جریمهای فوقالعاده سنگین تنبیه کرده است: دو جلسه محرومیت قطعی.
مدافع فیکس انگلیسیها که در جدال برابر مکزیک به دلیل یک تکل خشن با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شده بود، نبرد حساس مرحله یکچهارم نهایی مقابل نروژ در شنبه آینده، ۱۱ ژوئیه را به طور کامل از دست خواهد داد. او همچنین در صورت صعود سهشیرها و حذف نروژ و ارلینگ هالند، شانس حضور در نیمهنهایی احتمالی در مقابل برنده مسابقه آرژانتین و سوئیس را هم نخواهد داشت.
این حکم یک ضربه ویرانکننده و کاری برای این بازیکن بایر لورکوزن است که پیش از این توانسته بود توماس توخل را متقاعد کند تا پس از مصدومیت ریس جیمز، او را در پست دفاع راست به بازی بگیرد. این موضوع بیش از همه برای خود سرمربی تیم ملی انگلیس به یک چالش بزرگ تبدیل شده است؛ چرا که سمت راست خط دفاعی به یک سردرد و کابوس واقعی برای این تکنسین آلمانی بدل میشود.
توماس توخل که پیش از شروع تورنمنت تینو لیورامنتو را از دست داده بود و حالا کاپیتان چلسی را هم در اختیار ندارد، تنها با گزینه جد اسپنس برای پر کردن این جناح راست کلیدی تنها مانده است. دیروز ریس جیمز پس از مدتها دوری، تمرینات انفرادی خود را در مجموعه سوآپ ساکر ویلیج آغاز کرد.
توخل در برزخ جام جهانی
کوانسا که در اولین تجربه بازی خود در جام جهانی مقابل پاناما با پیچخوردگی مچ پا مواجه شده بود، دقیقاً در آخرین لحظات خود را به مرز آمادگی رساند تا در ترکیب اصلی مقابل میزبان قرار بگیرد. اما یک تکل خشن و بیرحمانه تنها ۱۰ دقیقه پس از شروع نیمه دوم در ورزشگاه خاطرهانگیز آزتکا سبب شد تا انگلیس مجبور شود با ۱۰ نفر برای بقا و صعود به مرحله یکچهارم نهایی بجنگد.
آنها هرطور که بود جان سالم به در بردند، اما این صعود به چه قیمتی حاصل شد؟ کابوس بیپایان توماس توخل همچنان با قدرت ادامه دارد؛ فاجعهای که حتی تلاشهای ناموفق و پشتپرده چندین تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا برای لغو یا کاهش محرومیت سنگین کوانسا هم نتوانست ذرهای از ابعاد آن بکاهد.