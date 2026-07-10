پاک شدن کارتهای زرد به سود فرانسه: سه بازیکن از خطر محرومیت گریختند
با پایان مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، کارتهای زرد بازیکنان صفر شد و سه بازیکن تیم ملی فرانسه دیگر با خطر محرومیت در دیدار نیمهنهایی روبهرو نیستند.
به گزارش ایلنا، طبق مقررات جام جهانی، کارتهای زرد بازیکنان پس از پایان مرحله یکچهارم نهایی پاک میشود؛ قانونی که از سال ۲۰۰۶ اجرا شده و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ به سود تیم ملی فرانسه تمام شده است.
بر این اساس، مایکل اولیسه، مانو کونه و بردلی بارکولا که در دیدار مرحله یکهشتم نهایی برابر پاراگوئه کارت زرد گرفته بودند، دیگر در خطر محرومیت قرار ندارند و میتوانند بدون نگرانی از تعلیق، در نیمهنهایی به میدان بروند.
تیم ملی فرانسه در دیدار مرحله یکچهارم نهایی برابر مراکش با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و نکته مهم برای دیدیه دشان این بود که بازیکنانش در این مسابقه هیچ کارت زردی دریافت نکردند.
با این شرایط، فرانسه در دیدار نیمهنهایی روز سهشنبه برابر برنده مسابقه اسپانیا و بلژیک، بدون دغدغه محرومیت ناشی از کارتهای زرد قبلی وارد زمین خواهد شد.
در سوی دیگر، براندون مشله از بلژیک و فران تورس از اسپانیا از جمله بازیکنانی هستند که پیش از دیدار یکچهارم نهایی تیمهایشان، با خطر محرومیت در صورت دریافت کارت زرد جدید روبهرو بودند.
در جام جهانی ۲۰۲۶ و به دلیل افزایش تعداد تیمها به ۴۸، برای نخستین بار کارتهای زرد بازیکنان دو بار پاک میشود؛ یک بار پس از پایان مرحله گروهی و بار دیگر پس از پایان مرحله یکچهارم نهایی.