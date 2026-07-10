به گزارش ایلنا، طبق مقررات جام جهانی، کارت‌های زرد بازیکنان پس از پایان مرحله یک‌چهارم نهایی پاک می‌شود؛ قانونی که از سال ۲۰۰۶ اجرا شده و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ به سود تیم ملی فرانسه تمام شده است.

بر این اساس، مایکل اولیسه، مانو کونه و بردلی بارکولا که در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی برابر پاراگوئه کارت زرد گرفته بودند، دیگر در خطر محرومیت قرار ندارند و می‌توانند بدون نگرانی از تعلیق، در نیمه‌نهایی به میدان بروند.

تیم ملی فرانسه در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی برابر مراکش با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و نکته مهم برای دیدیه دشان این بود که بازیکنانش در این مسابقه هیچ کارت زردی دریافت نکردند.

با این شرایط، فرانسه در دیدار نیمه‌نهایی روز سه‌شنبه برابر برنده مسابقه اسپانیا و بلژیک، بدون دغدغه محرومیت ناشی از کارت‌های زرد قبلی وارد زمین خواهد شد.

در سوی دیگر، براندون مشله از بلژیک و فران تورس از اسپانیا از جمله بازیکنانی هستند که پیش از دیدار یک‌چهارم نهایی تیم‌هایشان، با خطر محرومیت در صورت دریافت کارت زرد جدید روبه‌رو بودند.

در جام جهانی ۲۰۲۶ و به دلیل افزایش تعداد تیم‌ها به ۴۸، برای نخستین بار کارت‌های زرد بازیکنان دو بار پاک می‌شود؛ یک بار پس از پایان مرحله گروهی و بار دیگر پس از پایان مرحله یک‌چهارم نهایی.

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