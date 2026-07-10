پایان رکورد ۳۴ بازی بدون شکست مراکش با حذف برابر فرانسه

به گزارش ایلنا، تیم ملی مراکش در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی با نتیجه ۲ بر صفر برابر فرانسه شکست خورد و از ادامه مسابقات کنار رفت؛ شکستی که به روند نزدیک به یک سال نباختن این تیم پایان داد.

آخرین شکست مراکش پیش از این مسابقه به آگوست ۲۰۲۵ و مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا بازمی‌گشت؛ جایی که این تیم با نتیجه یک بر صفر برابر کنیا شکست خورده بود. مراکش در آن دوره با ترکیبی متفاوت و بدون بازیکنانی مانند یاسین بونو و اشرف حکیمی، در نهایت موفق به قهرمانی شد.

مراکش در فاصله آن شکست تا دیدار برابر فرانسه، ۳۴ مسابقه بدون باخت را پشت سر گذاشت که حاصل آن ۲۶ پیروزی و ۸ تساوی بود. این تیم در این مدت دو بار قهرمان آفریقا شد، یک بار جام عرب را فتح کرد و در مرحله انتخابی جام جهانی نیز عملکردی صددرصدی داشت.

در میان این مسابقات، یکی از دیدارهای مراکش در فینال جام ملت‌های آفریقا برابر سنگال به دلیل اعتراض به تصمیم داوری و ترک زمین، به پرونده‌ای انضباطی تبدیل شد و در نهایت این تیم با شکست انضباطی روبه‌رو شد.

مراکش با این رکورد، دومین روند طولانی بدون شکست را میان تیم‌های حاضر در جام جهانی داشت و تنها اسپانیا با ۳۵ بازی بدون باخت، آماری بهتر از این تیم ثبت کرده بود.

شیرهای اطلس در جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی برابر برزیل، پیروزی مقابل اسکاتلند و هائیتی و سپس عبور از هلند و کانادا، خود را به مرحله یک‌چهارم نهایی رساندند.

مراکش برای دومین دوره متوالی بهترین عملکرد را میان تیم‌های آفریقایی در جام جهانی به ثبت رساند. این تیم در دوره گذشته تا نیمه‌نهایی پیش رفته بود و این بار نیز تنها نماینده آفریقا در مرحله یک‌چهارم نهایی بود؛ اما در هر دو دوره، فرانسه مانع ادامه مسیر تاریخی مراکش شد.

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