ساعت بازی دیدار اسپانیا و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶
تیمهای ملی اسپانیا و بلژیک در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند؛ مسابقهای که تکلیف یکی از چهار تیم حاضر در مرحله نیمهنهایی را مشخص خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی اسپانیا و بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ (۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶) برگزار میشود.
بر اساس برنامه رسمی مسابقات، این بازی از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد. زمان شروع مسابقه در محل برگزاری، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت لسآنجلس (ساحل غربی آمریکا) و ۱۵:۰۰ به وقت شرق آمریکاست.
اسپانیا با پیروزی مقابل پرتغال و بلژیک نیز پس از شکست آمریکا، راهی مرحله یکچهارم نهایی شدهاند و اکنون برای کسب سهمیه حضور در جمع چهار تیم برتر جهان برابر هم قرار میگیرند.
این مسابقه یکی از مهمترین بازیهای این مرحله از رقابتها محسوب میشود و برنده آن در مرحله نیمهنهایی به مصاف تیم برنده دیدار فرانسه و مراکش خواهد رفت.