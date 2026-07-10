ساعت بازی دیدار اسپانیا و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ (۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶) برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه رسمی مسابقات، این بازی از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد. زمان شروع مسابقه در محل برگزاری، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت لس‌آنجلس (ساحل غربی آمریکا) و ۱۵:۰۰ به وقت شرق آمریکاست.

اسپانیا با پیروزی مقابل پرتغال و بلژیک نیز پس از شکست آمریکا، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شده‌اند و اکنون برای کسب سهمیه حضور در جمع چهار تیم برتر جهان برابر هم قرار می‌گیرند.

این مسابقه یکی از مهم‌ترین بازی‌های این مرحله از رقابت‌ها محسوب می‌شود و برنده آن در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم برنده دیدار فرانسه و مراکش خواهد رفت.

انتهای پیام/