خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعت بازی دیدار اسپانیا و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶

ساعت بازی دیدار اسپانیا و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1811028
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر می‌روند؛ مسابقه‌ای که تکلیف یکی از چهار تیم حاضر در مرحله نیمه‌نهایی را مشخص خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ (۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶) برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه رسمی مسابقات، این بازی از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد. زمان شروع مسابقه در محل برگزاری، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت لس‌آنجلس (ساحل غربی آمریکا) و ۱۵:۰۰ به وقت شرق آمریکاست.

اسپانیا با پیروزی مقابل پرتغال و بلژیک نیز پس از شکست آمریکا، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شده‌اند و اکنون برای کسب سهمیه حضور در جمع چهار تیم برتر جهان برابر هم قرار می‌گیرند.

این مسابقه یکی از مهم‌ترین بازی‌های این مرحله از رقابت‌ها محسوب می‌شود و برنده آن در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم برنده دیدار فرانسه و مراکش خواهد رفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی