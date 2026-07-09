به گزارش ایلنا، محمد وهبی در پی حذف تیمش از جام جهانی 2026 با قبول شکست 2 بر صفر مقابل فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی، گفت: ما باید به تلاش خود ادامه دهیم. ما برای پیروزی در این بازی سخت تلاش کردیم، اما با یک حریف قدرتمند روبرو شدیم. ما تیمی جوان و جاه‌طلب داریم و در آینده نیز به تلاش و سختکوشی خود ادامه خواهیم داد. ما بازیکنانی بزرگ و همچنین استعدادهای جوان زیادی داریم و اجازه نمی‌دهیم این شکست ما را دلسرد کند. ما بابت این شکست بسیار ناامید هستیم، اما تسلیم نخواهیم شد و به تلاش خود ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ما نیمه دوم را با رویکرد بهتری شروع کردیم و بازیکنان با ذهنیت و عملکرد بهتری وارد بازی شدند. سپس گلی (اشاره به گل عثمان دمبله) روی موقعیتی نصفه و نیمه دریافت کردیم که در آن صحنه برخی از بازیکنان ما فکر کردند که توپ به دست کیلیان امباپه خورده و به همین خاطر ایستادند. نمی‌دانم آن خطا بود یا نه! من داور نیستم.

سرمربی تیم ملی مراکش در پایان خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که نماینده چیزی بیش از یک تیم ملی هستیم. ما نماینده کشورمان و میلیون‌ها مراکشی هستیم و بسیاری در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به دلیل روحیه و ذهنیت این تیم، خود را در آن می‌بینند. ما به همین روش به کار خود ادامه خواهیم داد و می‌خواهیم شادی را برای همه به ارمغان بیاوریم و همچنین عناوین قهرمانی را به دست آوریم.

مراکش آخرین بازمانده قاره آفریقا در این تورنمنت بود.

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