وهبی: اجازه نمیدهیم این شکست ما را دلسرد کند
سرمربی تیم ملی فوتبال مراکش پس از حذف تیمش از بیستوسومین دوره جام جهانی، از شاگردانش تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد وهبی در پی حذف تیمش از جام جهانی 2026 با قبول شکست 2 بر صفر مقابل فرانسه در مرحله یکچهارم نهایی، گفت: ما باید به تلاش خود ادامه دهیم. ما برای پیروزی در این بازی سخت تلاش کردیم، اما با یک حریف قدرتمند روبرو شدیم. ما تیمی جوان و جاهطلب داریم و در آینده نیز به تلاش و سختکوشی خود ادامه خواهیم داد. ما بازیکنانی بزرگ و همچنین استعدادهای جوان زیادی داریم و اجازه نمیدهیم این شکست ما را دلسرد کند. ما بابت این شکست بسیار ناامید هستیم، اما تسلیم نخواهیم شد و به تلاش خود ادامه خواهیم داد.
وی افزود: ما نیمه دوم را با رویکرد بهتری شروع کردیم و بازیکنان با ذهنیت و عملکرد بهتری وارد بازی شدند. سپس گلی (اشاره به گل عثمان دمبله) روی موقعیتی نصفه و نیمه دریافت کردیم که در آن صحنه برخی از بازیکنان ما فکر کردند که توپ به دست کیلیان امباپه خورده و به همین خاطر ایستادند. نمیدانم آن خطا بود یا نه! من داور نیستم.
سرمربی تیم ملی مراکش در پایان خاطرنشان کرد: ما میدانیم که نماینده چیزی بیش از یک تیم ملی هستیم. ما نماینده کشورمان و میلیونها مراکشی هستیم و بسیاری در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به دلیل روحیه و ذهنیت این تیم، خود را در آن میبینند. ما به همین روش به کار خود ادامه خواهیم داد و میخواهیم شادی را برای همه به ارمغان بیاوریم و همچنین عناوین قهرمانی را به دست آوریم.
مراکش آخرین بازمانده قاره آفریقا در این تورنمنت بود.