به گزارش ایلنا، دیدیه دشان که شاگردانش موفق شدند با برتری 2 بر صفر مقابل مراکش به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 2026 راه پیدا کنند، پس از این دیدار گفت: فکر می‌کنم رسیدن به سه نیمه‌نهایی متوالی در رقابت‌های جام جهانی (2018، 2022 و 2026)، به خودی خود آمار خوبی است. من بازیکنان بزرگ دارم.

وی در ارزیابی بازی هم اظهار داشت: بازی خوب، اما پیچیده‌ای بود. از دست دادن پنالتی (کیلیان امباپه در نیمه اول) و موقعیت‌هایی که از آنها استفاده نکردیم، کار را برای‌مان سخت کرد. با این حال، کیلیان واکنش خوبی از خود نشان داد و موفق به گلزنی شد.

سرمربی تیم ملی فرانسه در بخش پایانی صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: ما جایی هستیم که می‌خواستیم باشیم. حالا به خوبی ریکاوری خواهیم کرد و خواهیم دید که حریف ما در مرحله نیمه‌نهایی چه تیمی خواهد بود.

شاگردان دیدیه دشان در مرحله نیمه‌نهایی باید به مصاف برنده بازی اسپانیا - بلژیک بروند، دیداری که سه‌شنبه 23 تیر ماه، در ورزشگاه دالاس برگزار خواهد شد.

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