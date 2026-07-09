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جام جهانی ۲۰۲۶؛

امباپه بهترین بازیکن دیدار فرانسه و مراکش شد

امباپه بهترین بازیکن دیدار فرانسه و مراکش شد
کد خبر : 1811024
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کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه به عنوان بهترین بازیکن دیدار با مراکش انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیم‌های ملی فرانسه و مراکش در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026، با انتخاب کمیته فنی فیفا، کیلیان امباپه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

امباپه در این مسابقه گل اول تیمش را به زیبایی به ثمر رساند و پاس گل دوم را نیز به دمبله داد تا نقش پررنگی در برد خروس‌ها داشته باشد.

شاگردان دیدیه دشان در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی به مصاف برنده دیدار اسپانیا - بلژیک می‌روند.

 

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