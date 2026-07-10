آرسنال در انتظار چراغ سبز نیوکاسل؛ منچستریونایتد به دو خرید جدید نزدیک شد

به گزارش ایلنا، بازار نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا همچنان با سرعت بالایی دنبال می‌شود و باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس، چمپیونشیپ و تیم‌های مطرح قاره سبز در تلاش هستند ترکیب خود را پیش از شروع فصل جدید تقویت کنند.

در یکی از مهم‌ترین خبرهای نقل‌وانتقالاتی، برونو گیمارش، هافبک برزیلی نیوکاسل، به مدیران این باشگاه اعلام کرده که علاقه‌مند است راهی آرسنال شود. با این حال، ارزش‌گذاری توپچی‌ها برای این بازیکن که حدود ۶۰ میلیون پوند عنوان شده، هنوز محل تردید و بحث است.

در همین حال، منچستریونایتد نیز به فعالیت جدی خود در بازار ادامه می‌دهد. طبق گزارش اسکای اسپورتس، این باشگاه انتظار دارد روز جمعه انتقال آندری سانتوس و کارل دارلو را نهایی کند. هر دو بازیکن تست‌های پزشکی خود را پشت سر گذاشته و بر سر شرایط شخصی با یونایتد به توافق رسیده‌اند. قرار است آنها برای امضای قرارداد در کارینگتون حاضر شوند؛ جایی که شاگردان مایکل کریک خود را برای بازگشت کامل به تمرینات پیش‌فصل آماده می‌کنند.

در مورد منچستریونایتد همچنین اعلام شده روند معاینات پزشکی ادرسون، هافبک موردنظر این باشگاه، همچنان ادامه دارد و یونایتد امیدوار است در روزهای آینده این انتقال را نیز نهایی کند. برنامه اصلی کریک در تابستان، بازسازی خط میانی تیم عنوان شده؛ منطقه‌ای که پس از جدایی کاسمیرو و با توجه به بازگشت احتمالی تیم به لیگ قهرمانان اروپا، نیاز به تقویت جدی دارد. در برنامه نقل‌وانتقالاتی یونایتد جذب دو و شاید سه هافبک در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، نیوکاسل برای جذب یوهان مانزامبی، هافبک ۲۰ ساله فرایبورگ، به توافق شخصی با این بازیکن رسیده و با باشگاه آلمانی نیز بر سر انتقالی ۴۹ میلیون پوندی توافق شفاهی دارد. با این حال، مانزامبی تا پایان حضورش در جام جهانی با تیم ملی سوئیس که به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده، قراردادی امضا نخواهد کرد. نیوکاسل همچنان محتاطانه این پرونده را دنبال می‌کند؛ به‌ویژه پس از آنکه ماه گذشته ویکتور مونوز در آخرین لحظات تصمیم گرفت به لیورپول بپیوندد.

چلسی هم با شروع رسمی کار ژابی آلونسو در کوبهام وارد مرحله تازه‌ای شده است. سرمربی اسپانیایی جدید آبی‌ها در گفت‌وگویی داخلی تأکید کرد که می‌خواهد بر «فرهنگ قدرتمند» استمفوردبریج بنا کند؛ فرهنگی که به گفته او بر فداکاری کامل بازیکنان برای تیم استوار است. آلونسو گفت: «در فوتبال اصولی وجود دارد که قابل مذاکره نیست. برای رقابت در بالاترین سطح باید آماده پرداخت هزینه آن باشید. نمی‌توانید چیزی را نگه دارید؛ باید همه توان خود را برای تیم بگذارید. تیم همیشه مهم‌ترین چیز است.»

او ادامه داد: «ما باید این فرهنگ را بسازیم و این یک روند روزانه است؛ اینجا در کوبهام، در تمرینات هر روز، برای آماده شدن جهت بازی مقابل هواداران. من فکر می‌کنم یک فرهنگ قوی از قبل وجود دارد و هسته مهمی از بازیکنان در تیم شکل گرفته‌اند که باید به جوان‌ترها کمک کنند این فضا را احساس کنند.»

در سایر خبرهای نقل‌وانتقالاتی فوتبال انگلیس، کریستال پالاس و فولام به رقابت برای جذب شیا چارلز، هافبک ساوتهمپتون، اضافه شده‌اند. لیدز پیش از این دو پیشنهاد برای این بازیکن ارائه کرده بود اما مذاکرات به دلیل اختلاف بر سر ارزش‌گذاری ساوتهمپتون به نتیجه نرسیده است. چارلز، ملی‌پوش ایرلند شمالی، عملاً با توجه به بند تمدید یک‌ساله، دو سال دیگر با ساوتهمپتون قرارداد دارد. با این حال، پالاس و فولام هنوز تماس رسمی با ساوتهمپتون برقرار نکرده‌اند.

لستر سیتی نیز مذاکرات پیشرفته‌ای برای جذب دنی اینگز، مهاجم آزاد، انجام داده است. این بازیکن ۳۳ ساله پس از پایان قراردادش با شفیلدیونایتد از این تیم جدا شد. مذاکرات میان طرفین مثبت گزارش شده، هرچند هنوز جزئیاتی برای نهایی شدن قرارداد باقی مانده است. اینگز سابقه بازی برای لیورپول، ساوتهمپتون و استون‌ویلا را دارد و در ۲۴۰ بازی لیگ برتر انگلیس موفق به زدن ۷۲ گل شده است.

برنتفورد هم انتقال کالوم ویلسون را به صورت آزاد نهایی کرد. مهاجم ۳۴ ساله و ۹ بار ملی‌پوش انگلیس، قراردادی یک‌ساله با این باشگاه لندنی امضا کرده است. ویلسون فصل گذشته در وستهم حضور داشت. کیت اندروز، سرمربی برنتفورد، درباره این خرید گفت: «کالوم بازیکنی است که همه او را می‌شناسند. او سال‌ها در لیگ برتر گل زده و تجربه زیادی دارد. حضور او گزینه‌های بیشتری در خط حمله به ما می‌دهد و می‌تواند به ایگور تیاگو و کای فورو کمک کند.»

کریستال پالاس نیز اسکار مینگسا، مدافع اسپانیایی فصل گذشته سلتاویگو، را به صورت آزاد جذب کرد. این بازیکن ۲۷ ساله که توانایی بازی در پست‌های مختلف خط دفاعی را دارد، نخستین خرید پیر ساژ، سرمربی جدید پالاس، محسوب می‌شود و قراردادی چهار ساله امضا کرده است.

دروازه‌بانی نیز یکی از محورهای مهم بازار بوده است. تورینو به جذب قرضی لوکاس پری از لیدز و آرون رمزدیل از ساوتهمپتون علاقه‌مند است. باشگاه ایتالیایی قصد دارد در تابستان یک دروازه‌بان جذب کند و این دو بازیکن شاغل در فوتبال انگلیس در فهرست گزینه‌های این تیم قرار دارند. لیدز هنوز تماسی برای پری دریافت نکرده؛ دروازه‌بانی که در فصل نخست حضور دنیل فارکه در ایلند رود جایگاه خود را از دست داد. در همین حال، کارل دارلو که فصل را به‌عنوان دروازه‌بان شماره یک لیدز به پایان رساند، پس از پایان قراردادش در آستانه پیوستن به منچستریونایتد قرار دارد.

در اسکاتلند، سلتیک به جذب کامیلو دوران، مهاجم قره‌باغ، نزدیک شده است. این بازیکن ۲۴ ساله پس از پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی وارد اردوی پیش‌فصل سلتیک در پرتغال شده و قرار است با قراردادی به ارزش حداکثر ۶ میلیون پوند به قهرمان اسکاتلند بپیوندد. سلتیک ابتدا ۳ میلیون پوند پرداخت خواهد کرد و ۳ میلیون پوند دیگر نیز در قالب پاداش‌هایی مربوط به صعود به لیگ قهرمانان، تعداد گل‌ها و بازی‌های ملی در قرارداد گنجانده شده است.

اودینزه نیز قرارداد کینان دیویس، مهاجم انگلیسی خود، را برای پنج سال دیگر تمدید کرد. در دیگر انتقال‌ها، مادرول تأیید کرد کالوم وارد، دروازه‌بان این تیم، با مبلغی نامشخص راهی کوئینزپارک‌رنجرز شده است.

در سطح پایین‌تر فوتبال انگلیس، روچدیل جذب لارنس مگوایر را به صورت آزاد تأیید کرد. این مدافع ۲۹ ساله که برادر هری مگوایر، مدافع منچستریونایتد است، پس از جدایی از ام‌کی‌دانز قراردادی دو ساله با روچدیل امضا کرد.

در آلمان، کول کمپبل، مهاجم آمریکایی، از بوروسیا دورتموند جدا شد و به الورسبرگ، تیم تازه‌وارد بوندس‌لیگا، پیوست. این بازیکن متولد هیوستون قراردادی چهار ساله تا ژوئن ۲۰۳۰ امضا کرده است. کریستین وبر، مدیر ورزشی الورسبرگ، درباره او گفت: «با جذب کول، بازیکنی بسیار بااستعداد را به خدمت گرفتیم که با سرعت استثنایی و توانایی بالای خود در نبردهای یک‌به‌یک می‌تواند دارایی بزرگی برای ما باشد.»

در بخش فوتبال زنان نیز انتقال آلکسیا پوتیاس، ستاره بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، به لیگ برتر زنان انگلیس و باشگاه لندن سیتی لاینِسِز مورد توجه قرار گرفته است؛ انتقالی که از آن به عنوان یکی از جابه‌جایی‌های مهم و اثرگذار فوتبال زنان یاد می‌شود.

در خبری غیرنقل‌وانتقالاتی اما مهم، کریستین اریکسن قرار است پس از بیهوش شدن در دیداری دوستانه در ماه گذشته، دوره توان‌بخشی خود را در دانمارک آغاز کند. هافبک سابق منچستریونایتد و تاتنهام در دیدار برابر اوکراین دچار مشکل شد؛ هرچند توانست زمین را ترک کند اما مسابقه پس از حدود یک ساعت متوقف و سپس نیمه‌تمام اعلام شد. باشگاه وولفسبورگ، تیم فعلی اریکسن، اعلام کرده او برنامه توان‌بخشی فردی خود را در دانمارک دنبال خواهد کرد. اریکسن پس از ایست قلبی در یورو ۲۰۲۰ برابر فنلاند، دستگاه دفیبریلاتور قابل کاشت دریافت کرده بود. او پس از حادثه اخیر تأکید کرده که این اتفاق با آنچه در سال ۲۰۲۱ رخ داد متفاوت بوده و دستگاهش دقیقاً همان کاری را انجام داده که برای آن طراحی شده است.

همچنین استیو چراندولو، مدافع سابق تیم ملی آمریکا و سرمربی پیشین لس‌آنجلس اف‌سی، به عنوان سرمربی تیم زیر ۲۳ سال مردان آمریکا تا المپیک ۲۰۲۸ منصوب شد. چراندولو بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲، ۸۷ بازی ملی برای آمریکا انجام داد و در سه جام جهانی عضو این تیم بود. او همچنین ۱۵ فصل برای هانوفر بازی کرد و با ۴۱۵ بازی در بوندس‌لیگا، رکورددار بیشترین حضور یک بازیکن آمریکایی در این رقابت‌هاست.

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