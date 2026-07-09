نگرانی بزرگ بعد از مصدومیت امباپه مقابل مراکش

به گزارش ایلنا، شب کیلیان امباپه برابر مراکش با لحظات متفاوتی همراه بود. کاپیتان تیم ملی فرانسه ابتدا در نیمه نخست یک ضربه پنالتی را از دست داد، اما در نیمه دوم و در دقیقه ۶۰ با شوتی دقیق موفق شد دروازه مراکش را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.

با این حال، در دقیقه ۷۶ و در شرایطی که فرانسه در حال دفاع از برتری خود بود، امباپه به کادر فنی علامت داد و روی زمین دراز کشید. او پس از چند لحظه احساس درد، بدون کمک هم‌تیمی‌ها و بدون لنگیدن از زمین خارج شد.

امباپه پس از مسابقه درباره وضعیت خود گفت: «من ضربه‌ای به مچ پا خوردم، اما حالا خوبم.»

لبخند او هنگام نشستن روی نیمکت و شادی‌اش پس از پایان مسابقه نشان می‌داد مصدومیتش جدی نیست، اما کادر پزشکی تیم ملی فرانسه برای احتیاط روی مچ پای راست او یخ گذاشت.

این آسیب‌دیدگی پس از برخوردی در دقیقه ۶۳ رخ داد؛ جایی که امباپه از عیسی دیوپ، مدافع مراکش، ضربه‌ای شدید به همان مچ پا دریافت کرد و داور نیز به دیوپ کارت زرد نشان داد. با این حال، ستاره فرانسه پس از آن صحنه بدون مشکل جدی به بازی ادامه داد و خروج او بیشتر جنبه احتیاطی داشت.

فرانسه با پیروزی برابر مراکش راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و باید به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک برود. امباپه اکنون چند روز فرصت دارد تا پیش از این مسابقه حساس، شرایط بدنی خود را بهبود ببخشد.

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