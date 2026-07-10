دوئل مسی و امباپه برای کفش طلای جام جهانی

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه با گلزنی در دیدار فرانسه برابر مراکش، تعداد گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد ۸ رساند و در صدر جدول گلزنان به لیونل مسی رسید.

امباپه در نیمه نخست این مسابقه فرصت داشت از روی نقطه پنالتی گلزنی کند، اما ضربه او تبدیل به گل نشد. با این حال، ستاره تیم ملی فرانسه در نیمه دوم با شوتی دقیق موفق شد دروازه مراکش را باز کند و فرانسه را پیش بیندازد.

با این گل، امباپه علاوه بر رسیدن به مسی در جدول گلزنان این دوره، رکوردی ویژه نیز به نام خود ثبت کرد. او به تنها بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شده که در دو دوره مختلف این رقابت‌ها حداقل ۸ گل به ثمر رسانده است.

در سوی دیگر، لیونل مسی این فرصت را دارد که در دیدار آرژانتین برابر سوئیس بار دیگر از امباپه فاصله بگیرد و جایگاه خود را در صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ تثبیت کند.

امباپه همچنین با ۲۰ گل در تاریخ جام جهانی، در رده دوم بهترین گلزنان این رقابت‌ها قرار دارد و حالا تنها یک گل با مسی فاصله دارد؛ ستاره‌ای که با ۲۱ گل، صدرنشین جدول گلزنان تاریخ جام جهانی است.

رقابت مسی و امباپه برای کفش طلای جام جهانی، حالا به یکی از جذاب‌ترین داستان‌های مراحل پایانی مسابقات تبدیل شده است.

انتهای پیام/