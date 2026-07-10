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درگذشت معمار نسل جوان آرژانتین پیش از جدال با سوئیس

درگذشت معمار نسل جوان آرژانتین پیش از جدال با سوئیس
کد خبر : 1811019
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فرناندو برون، مربی و هماهنگ‌کننده باسابقه فوتبال پایه در آرژانتین، در ۵۹ سالگی درگذشت؛ چهره‌ای که نقش مهمی در پرورش نسل‌های مختلفی از بازیکنان جوان در باشگاه‌های ایندپندینته و سن‌لورنسو داشت.

به گزارش ایلنا، فوتبال آرژانتین یکی از چهره‌های تأثیرگذار خود در حوزه استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان را از دست داد. فرناندو برون که سال‌ها در بخش‌های پایه باشگاه‌های ایندپندینته و سن‌لورنسو فعالیت کرده بود، در سن ۵۹ سالگی درگذشت.

برون به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مربی در فوتبال پایه شناخته می‌شد و در ایندپندینته نقش مهمی در رشد بازیکنانی مانند آلن ولاسکو، اکسکیل بارکو، فابریسیو بوستوس، آلن فرانکو و نیکلاس فیگال ایفا کرد؛ بازیکنانی که بعدها در سطح اول فوتبال آرژانتین و خارج از این کشور مطرح شدند.

باشگاه ایندپندینته پس از انتشار خبر درگذشت او در بیانیه‌ای نوشت: «از خبر درگذشت فرناندو برون متأسفیم. او در چندین نوبت به عنوان سرمربی موقت تیم اول فعالیت کرد و همچنین مربی تیم‌های پایه ما بود. به خانواده و عزیزانش تسلیت می‌گوییم. روحش شاد.»

باشگاه سن‌لورنسو نیز با انتشار پیامی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و اعلام کرد: «خانواده آبی‌وقرمزها به‌شدت از درگذشت فرناندو برون متأثر است. او نه‌تنها یک حرفه‌ای برجسته در مدیریت فوتبال پایه ما بود، بلکه همیشه برای خیر باشگاه تلاش می‌کرد و رنگ‌های آبی‌وقرمز را در اولویت قرار می‌داد.»

برون در فوتبال آرژانتین به تعهد، حرفه‌ای‌گری و ویژگی‌های انسانی‌اش شناخته می‌شد و درگذشت او با واکنش و اندوه گسترده در میان اهالی فوتبال این کشور همراه شده است.

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