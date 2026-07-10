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از مسی تا مارادونا؛ ردپای قهرمانان جام جهانی در فرمول یک

از مسی تا مارادونا؛ ردپای قهرمانان جام جهانی در فرمول یک
کد خبر : 1811018
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قهرمانان بزرگ جام جهانی فوتبال تنها در مستطیل سبز خاطره‌ساز نشده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها در سال‌های مختلف در گرندپری‌های فرمول یک حاضر شده‌اند و لحظات ماندگاری را در کنار ستاره‌های دنیای سرعت رقم زده‌اند.

به گزارش ایلنا، فوتبال و فرمول یک با وجود تفاوت‌های آشکار، سال‌هاست در نقاط مشترک زیادی به هم رسیده‌اند؛ از حضور چهره‌های بزرگ فوتبال در پادوک مسابقات گرفته تا دیدارهای نمادین میان قهرمانان جام جهانی و اسطوره‌های اتومبیل‌رانی.

در آستانه مراحل پایانی جام جهانی ۲۰۲۶، فرمول یک نگاهی به قهرمانانی داشته که در مقاطع مختلف، ردپایی در دنیای سرعت از خود به جا گذاشته‌اند؛ فهرستی که نام‌هایی چون لیونل مسی، دیگو مارادونا، پله، رونالدو نازاریو، زین‌الدین زیدان و کیلیان امباپه در آن دیده می‌شود.

لیونل مسی، قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲، در گرندپری میامی ۲۰۲۶ با فرانکو کولاپینتو دیدار کرد؛ تصویری که خیلی زود در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت و به یکی از لحظات ویژه پیوند فوتبال و فرمول یک تبدیل شد.

دیگو مارادونا نیز یکی از چهره‌هایی بود که ارتباطی خاطره‌انگیز با این دنیا داشت. او در سال ۱۹۹۵ در گرندپری موناکو در کنار میشائل شوماخر دیده شد؛ تصویری که بعدها به یکی از قاب‌های ماندگار برخورد دو جهان فوتبال و فرمول یک تبدیل شد. مارادونا در سال ۲۰۱۴ نیز در یک مسابقه خیریه با حضور فرناندو آلونسو شرکت کرد.

پله، تنها بازیکن سه‌بار قهرمان جام جهانی، نیز در تاریخ فرمول یک جایگاهی خاص دارد. او در گرندپری برزیل ۲۰۰۲ پرچم پایان مسابقه را به اهتزاز درآورد و در سال ۲۰۰۶ نیز در مراسمی ویژه از میشائل شوماخر تقدیر کرد.

رونالدو نازاریو، دیگر اسطوره فوتبال برزیل، نیز در گرندپری موناکو ۲۰۲۴ مسئولیت به اهتزاز درآوردن پرچم پایان مسابقه را برعهده داشت و در سال‌های مختلف در رویدادهای فرمول یک حضور پیدا کرده است.

 

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