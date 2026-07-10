رکورد تاریخی دفاع اسپانیا با دیوار آهنی اونای سیمون

به گزارش ایلنا، اونای سیمون در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان دروازه خود را بسته نگه داشته و همین موضوع، اسپانیا را پیش از دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی برابر بلژیک در موقعیتی ویژه قرار داده است. دروازه‌بان لاروخا در این رقابت‌ها نه‌تنها گلی دریافت نکرده، بلکه به ندرت با موقعیت‌های جدی و شوت‌های خطرناک حریفان مواجه شده است.

سیمون با ثبت ۵۶۰ دقیقه بدون گل خورده در جام جهانی، رکوردی تاریخی برای تیم ملی اسپانیا به جا گذاشت و از رکورد قبلی ۵۵۹ دقیقه‌ای سوئیس عبور کرد. این آمار نشان‌دهنده عملکرد درخشان دروازه‌بان اسپانیا، اما مهم‌تر از آن، انسجام دفاعی تیم لوئیس دلافوئنته است.

دروازه‌بان اسپانیا درباره نقش خود و مدافعان گفت: «ما قهرمانان بد هستیم؛ کسانی که برای جلوگیری از گل‌ها در زمین حضور داریم.»

او همچنین به سختی‌های پست دروازه‌بانی اشاره کرد و تأکید داشت این نقش گاهی «ناشکرانه» است؛ چرا که توجه‌ها معمولاً بیشتر به مهاجمان و گلزنان معطوف می‌شود. با این حال، سیمون معتقد است اسپانیا در این جام جهانی یکی از بهترین مجموعه‌های دفاعی و دروازه‌بانی را در اختیار دارد.

اسپانیا در این دوره با فشار بالا، نظم تیمی و دفاع منسجم، اجازه نداده حریفان به‌راحتی به دروازه‌اش نزدیک شوند. خط دفاعی این تیم با کم کردن تعداد شوت‌های خطرناک، نقش مهمی در حفظ رکورد سیمون داشته و همین موضوع به یکی از کلیدهای موفقیت لاروخا تبدیل شده است.

بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر تیمی قرار می‌گیرد که نه‌تنها از نظر هجومی کیفیت بالایی دارد، بلکه با ساختاری دفاعی کم‌نقص، یکی از سخت‌ترین دروازه‌های جام جهانی را مقابل حریفان قرار داده است. حالا باید دید اسپانیا می‌تواند این رکورد تاریخی را برابر یکی از مدعیان قهرمانی نیز حفظ کند یا نه.

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