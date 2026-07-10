رکورد تاریخی یاسین بونو با مهار پنالتی امباپه
یاسین بونو، دروازهبان تیم ملی مراکش، با مهار ضربه پنالتی کیلیان امباپه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، به یکی از رکوردهای ویژه تاریخ این رقابتها رسید.
به گزارش ایلنا، یاسین بونو در دیدار مراکش و فرانسه بار دیگر توانایی بالای خود در ضربات پنالتی را نشان داد و با مهار پنالتی کیلیان امباپه، تعداد مهارهای خود در تاریخ جام جهانی را به عدد ۴ رساند.
دروازهبان مراکشی با این عملکرد، رکورد بیشترین مهار پنالتی توسط یک دروازهبان در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ را برابر کرد و بار دیگر به عنوان یکی از چهرههای تعیینکننده تیم ملی مراکش در مسابقات بزرگ مطرح شد.
بونو پیش از این نیز در جام جهانی ۲۰۲۲ و در دیدار برابر اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی، نمایشی خیرهکننده در ضربات پنالتی داشت. در آن مسابقه، اسپانیاییها هیچیک از ضربات خود را به گل تبدیل نکردند و بونو ضربات سرخیو بوسکتس و کارلوس سولر را مهار کرد؛ در حالی که یکی دیگر از ضربات به تیرک دروازه برخورد کرد.
در مجموع، از ۹ پنالتیای که در جام جهانی به سمت دروازه بونو زده شده، تنها ۲ ضربه تبدیل به گل شده و او موفق به مهار ۴ پنالتی شده است؛ آماری که جایگاه این دروازهبان را در میان بهترین متخصصان مهار پنالتی در تاریخ جام جهانی تثبیت میکند.
درخشش بونو برابر ستارههایی مانند امباپه، بار دیگر نقش کلیدی او را در موفقیتهای تاریخی تیم ملی مراکش برجسته کرد.