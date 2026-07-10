امباپه به یک قدمی رکورد مسی در تاریخ جام جهانی رسید

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در دیدار فرانسه برابر مراکش، بار دیگر نقش اول خط حمله خروس‌ها بود و در دقیقه ۵۹ با ضربه‌ای دقیق به گوشه دروازه، گل اول تیمش را به ثمر رساند.

ستاره تیم ملی فرانسه با این گل، به رکورد ۲۰ گل در تاریخ جام‌های جهانی رسید و در تعقیب لیونل مسی قرار گرفت؛ بازیکنی که با ۲۱ گل، در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها ایستاده است.

امباپه تاکنون در سه دوره جام جهانی به میدان رفته و در ۲۰ مسابقه، ۲۰ گل به ثمر رسانده است. او در جام جهانی ۲۰۱۸ با فرانسه قهرمان شد و ۴ گل زد، در جام جهانی ۲۰۲۲ با ۸ گل عنوان آقای گل را به دست آورد و در این دوره نیز با ۷ گل در ۴ بازی، یکی از مدعیان اصلی کفش طلای مسابقات محسوب می‌شود.

از مجموع ۲۰ گل امباپه در جام جهانی، ۱۷ گل از داخل محوطه جریمه به ثمر رسیده و بخش عمده‌ای از گل‌های او با پای راست بوده است؛ آماری که نشان‌دهنده قدرت تمام‌کنندگی بالای مهاجم فرانسوی در لحظات حساس است.

در جدول بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی، لیونل مسی با ۲۱ گل در صدر قرار دارد و امباپه با ۲۰ گل نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده اوست. میروسلاو کلوزه با ۱۶ گل و رونالدو نازاریو با ۱۵ گل در رده‌های بعدی قرار دارند.

در میان رکوردهای ویژه این فهرست، نام ژوست فونتن نیز همچنان جایگاه خاصی دارد؛ مهاجم افسانه‌ای فرانسه که تمام ۱۳ گل خود را تنها در یک دوره جام جهانی و در سال ۱۹۵۸ به ثمر رساند.

نکته جالب توجه دیگر اینکه این بازیکن در 100 گل ملی فرانسه تاثیر مستقیم داشته است: 64 گل و 36 پاس گل!

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