به گزارش ایلنا، ریکاردو رودریگز، مدافع ۳۳ ساله تیم ملی سوئیس، در چهارمین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود حضور دارد و یکی از بازیکنان باتجربه ترکیب این تیم در مسیر رسیدن به نیمه‌نهایی محسوب می‌شود.

رودریگز پیش از این در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز برابر آرژانتین به میدان رفته بود؛ مسابقه‌ای که در مرحله یک‌هشتم نهایی به وقت اضافه کشیده شد و در نهایت با حذف سوئیس همراه بود. حالا او به عنوان یکی از بازماندگان آن نسل، دوباره مقابل آرژانتین قرار می‌گیرد و امیدوار است این بار سرنوشت متفاوتی برای تیمش رقم بخورد.

این مدافع چپ در دوران باشگاهی خود سابقه بازی در تیم‌هایی مانند ولفسبورگ و میلان را دارد و در سال‌های گذشته همواره یکی از چهره‌های ثابت و قابل اعتماد تیم ملی سوئیس بوده است.

رودریگز که ریشه‌های خانوادگی شیلیایی دارد، در گفت‌وگویی درباره احتمال بازی برای تیم ملی شیلی گفته بود: «اگر فرصتی برای بازی برای شیلی وجود داشت، حتماً به آن فکر می‌کردم. اما هرگز تماسی از آن‌ها دریافت نکردم.»

او همچنین درباره علاقه خانوادگی‌اش به فوتبال شیلی اظهار داشت: «مادرم همیشه طرفدار کولو-کولو بود و من هم به این تیم علاقه‌مندم.»

رودریگز حالا در آستانه یکی از مهم‌ترین مسابقات دوران ملی خود قرار دارد. سوئیس از سال ۱۹۵۴ نتوانسته به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی برسد و این مدافع باتجربه امیدوار است برابر آرژانتین، بخشی از یکی از بزرگ‌ترین شب‌های تاریخ فوتبال کشورش باشد.

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