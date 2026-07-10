واکنش جنجالی آقای اسطوره علیه آنجلوتی:
اگر رییس فدراسیون بودم به رختکن میرفتم و میگفتم خداحافظ سرمربی!
روماریو، مهاجم اسطورهای فوتبال برزیل، پس از حذف تلخ سلسائو از جام جهانی مقابل نروژ، بهشدت از کارلو آنچلوتی انتقاد کرد و خواستار پایان فوری همکاری فدراسیون فوتبال برزیل با این مربی شد.
به گزارش ایلنا، شکست ۲ بر یک تیم ملی برزیل برابر نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، موجی از انتقادها را در فوتبال این کشور به همراه داشته و حالا روماریو یکی از تندترین واکنشها را علیه سرمربی ایتالیایی سلسائو مطرح کرده است.
روماریو در مراسمی در ریودوژانیرو، با انتقاد مستقیم از کارلو آنچلوتی گفت: «اگر من رئیس فدراسیون فوتبال برزیل بودم، همین حالا قرارداد او را فسخ میکردم. ادامه کار او غیرممکن است.»
اسطوره فوتبال برزیل در ادامه افزود: «اگر من در آن لحظه رئیس بودم، به رختکن میرفتم و میگفتم: خیلی خوب، متشکرم، خداحافظ. و به او میگفتم اگر میخواهد، به دادگاه برود. بعد از این فاجعه، آنچلوتی نمیتواند به عنوان سرمربی تیم ملی برزیل باقی بماند.»
برزیل در دیدار برابر نروژ با دو گل ارلینگ هالند شکست خورد و تنها گل این تیم را نیمار از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در جریان مسابقه، برونو گیمارش نیز در شرایطی که نتیجه مساوی بود، یک ضربه پنالتی را از دست داد؛ فرصتی که میتوانست سرنوشت بازی را تغییر دهد.
روماریو همچنین تصمیمات تاکتیکی آنچلوتی را زیر سؤال برد و حذف برزیل را شکستی غیرقابل توجیه دانست. او تأکید کرد: «این وضعیت غیرقابل قبول است و باید تغییراتی ایجاد شود. این نمیتواند ادامه پیدا کند.»
حذف برابر نروژ، برزیل را با یکی از تلخترین ناکامیهای خود در جام جهانی مواجه کرد و فشارها بر آنچلوتی را به بالاترین حد رساند. روماریو نیز با موضعگیری تند خود، بازتابدهنده بخشی از خشم هواداران برزیلی است؛ هوادارانی که دیگر تحمل یک جام جهانی ناکام دیگر را ندارند.