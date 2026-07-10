به گزارش ایلنا، سوئیس پس از صدرنشینی در گروه خود، پیروزی برابر الجزایر و عبور از کلمبیا در ضربات پنالتی، برای نخستین بار پس از سال ۱۹۵۴ به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی رسیده است. این تیم حالا باید برابر آرژانتینی قرار بگیرد که با لیونل مسی به دنبال ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی است.

در ترکیب سوئیس، گرانیت ژاکا همچنان مهم‌ترین چهره رهبری تیم محسوب می‌شود. کاپیتان سوئیس با بیش از ۱۵۰ بازی ملی، باتجربه‌ترین بازیکن این تیم است و همراه با ریکاردو رودریگز، از معدود بازماندگان نسل‌هایی به شمار می‌رود که تجربه تقابل با آرژانتین در جام جهانی ۲۰۱۴ را هم داشته‌اند.

داستان شخصی ژاکا نیز یکی از روایت‌های ویژه اردوی سوئیس است. پدر او، راغب ژاکا، در یوگسلاوی سابق به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حمایت از حقوق مردم کوزوو زندانی شد؛ تجربه‌ای که خود ژاکا بارها از آن به عنوان یکی از ریشه‌های قدرت ذهنی و شخصیت جنگنده‌اش یاد کرده است.

درون دروازه، گرگور کوبل به یکی از قهرمانان این دوره برای سوئیس تبدیل شده است. دروازه‌بان بوروسیا دورتموند در ضربات پنالتی برابر کلمبیا، پنالتی کوخو هرناندز را مهار کرد و نقش مهمی در صعود تاریخی تیمش به جمع هشت تیم برتر داشت.

خط دفاع سوئیس نیز چهره‌ای متفاوت دارد؛ مانوئل آکانجی، مدافع باتجربه این تیم، علاوه بر کیفیت فنی، به خاطر توانایی عجیبش در محاسبات ذهنی مشهور شده است. او پیش از این در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها، محاسبات پیچیده را با سرعتی بالا پاسخ داده و به یکی از چهره‌های خاص فوتبال سوئیس تبدیل شده است.

در کنار باتجربه‌ها، یوهان مانزامبی چهره تازه و درخشان سوئیس در این جام بوده است. این بازیکن ۲۰ ساله که برای فرایبورگ بازی می‌کند، در جام جهانی عملکردی چشمگیر داشته و با گل‌ها، پاس گل‌ها و بازی پویای خود به یکی از عوامل اصلی موفقیت تیم مورات یاکین تبدیل شده است. مانزامبی در دیدار برابر الجزایر نیز نقش مهمی در گل نخست سوئیس داشت و با حرکت و ارسال دقیق خود زمینه‌ساز گل بریل امبولو شد.

بریل امبولو، دان اندویه، روبن وارگاس و زکی آمدونی نیز از چهره‌های مؤثر خط حمله سوئیس در این مسیر بوده‌اند. امبولو برابر الجزایر گلزنی کرد، اندویه در همان مسابقه گل دوم را به ثمر رساند و وارگاس در ضربات پنالتی برابر کلمبیا پنالتی تعیین‌کننده صعود را وارد دروازه کرد.

سوئیس در این دوره نشان داده تیمی فراتر از کلیشه همیشگی خود است. این تیم هنوز بر پایه نظم، تمرکز و انسجام تاکتیکی شناخته می‌شود، اما حالا بازیکنانی دارد که می‌توانند در لحظات کلیدی تفاوت ایجاد کنند؛ از کوبل در دروازه تا آکانجی در دفاع، ژاکا در میانه میدان و مانزامبی در فاز هجومی.

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