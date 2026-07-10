تصمیم غیرمنتظره اسکالونی؛ تکلیف مسی مشخص شد
لیونل اسکالونی در آستانه دیدار حساس آرژانتین برابر سوئیس، برخلاف عادت همیشگی خود ممکن است ترکیب برنده بازی با مصر را تکرار کند؛ تصمیمی که برای سرمربی آلبیسلسته در جام جهانی ۲۰۲۶ کمسابقه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی ۳ بر ۲ برابر مصر در مرحله قبلی جام جهانی، با روحیهای بالا خود را برای دیدار با سوئیس آماده میکند و لیونل اسکالونی در تمرینات اخیر، چند گزینه تاکتیکی را برای این مسابقه مورد بررسی قرار داده است.
اسکالونی که طی هشت سال گذشته تنها سه بار ترکیب اصلی خود را تکرار کرده، حالا ممکن است برای نخستین بار در این دوره از جام جهانی، همان ترکیب بازی قبلی را به میدان بفرستد. او از عملکرد تیمش برابر مصر رضایت دارد، هرچند برخی اشتباهات دفاعی همچنان مورد توجه کادر فنی قرار گرفته است.
در تمرین اخیر آرژانتین، سرمربی این تیم بدون برگزاری فوتبال رسمی، برخی تغییرات احتمالی را بررسی کرد تا در صورت نیاز برابر سوئیس از آنها استفاده کند. نیکلاس اوتامندی و فاکوندو مدینا در خط دفاعی و نیکلاس گونزالس و لائوتارو مارتینز در خط حمله از جمله گزینههایی بودند که در برنامههای تمرینی مورد توجه قرار گرفتند.
با این حال، به نظر میرسد تمام بازیکنان اصلی دیدار برابر مصر بدون مشکل جسمی در دسترس هستند و همین موضوع احتمال تکرار ترکیب قبلی را افزایش داده است.
بر این اساس، ترکیب احتمالی آرژانتین برابر سوئیس میتواند شامل امیلیانو مارتینز، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، نیکلاس تاگلیافیکو، رودریگو دیپائول، لئاندرو پاردس، انزو فرناندز، الکسیس مکآلیستر، لیونل مسی و خولیان آلوارز باشد.
آرژانتین در حالی به مصاف سوئیس میرود که اسکالونی باید میان حفظ ترکیب برنده و اعمال تغییرات تاکتیکی برای کاهش ریسکهای دفاعی تصمیم نهایی خود را بگیرد.