تمجید ستارههای انگلیس از مسی و هشدار درباره مهار هالند
بوکایو ساکا و نیکو اورایلی، دو بازیکن تیم ملی انگلیس، پیش از دیدار حساس برابر نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، ضمن تمجید از لیونل مسی، درباره اهمیت مهار ارلینگ هالند صحبت کردند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در آستانه یکی از حساسترین دیدارهای خود در جام جهانی قرار دارد و باید برای صعود به نیمهنهایی برابر نروژی قرار بگیرد که با درخشش ارلینگ هالند به جمع هشت تیم برتر رسیده است.
بوکایو ساکا در گفتوگویی درباره عملکرد لیونل مسی در این دوره از مسابقات، با تمجید از کاپیتان آرژانتین گفت: «مسی یک بازیکن فوقالعاده است و برای من بهترین بازیکن جهان است. او در این جام جهانی عملکرد بسیار خوبی داشته است.»
نیکو اورایلی نیز با تأیید صحبتهای ساکا تأکید کرد که انگلیس فعلاً نباید به مراحل بعدی فکر کند و گفت: «ما باید تمرکز خود را روی بازی با نروژ بگذاریم و به فکر بازیهای بعدی نباشیم. اگر به مرحله بعد برسیم، آن زمان به رویارویی با آرژانتین فکر خواهیم کرد.»
ساکا در ادامه درباره تقابل با ارلینگ هالند، ستاره نروژ، اظهار داشت: «او یک مهاجم فوقالعاده است و میتواند گلهای زیادی بزند. اما ما باید تمرکز خود را روی بازی خودمان بگذاریم و به کنترل او فکر کنیم.»
اورایلی نیز با اشاره به تأثیرگذاری هالند در این تورنمنت افزود: «کنترل هالند میتواند به ما کمک کند تا شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشیم. او در این تورنمنت نشان داده که مهاجم کلاس جهانی است و در هر بازی گل زده است.»
دو بازیکن انگلیس در پایان بر اهمیت دیدار با نروژ تأکید کردند؛ مسابقهای که میتواند سهشیرها را یک گام دیگر به رؤیای قهرمانی نزدیک کند. ساکا در این باره گفت: «ما میدانیم که این بازی چه معنایی برای کشور ما دارد و من بسیار مشتاقم که در آن بازی کنم.»