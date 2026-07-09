جام جهانی ۲۰۲۶؛
فرانسه 2 - 0 مراکش ؛ صعود خروس ها به نیمه نهای
شاگردانش دیدیه دشان با به زانو درآوردن مراکش راهی مرحله نیمهنهایی جام جهانی 2026 شدند.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال فرانسه و مراکش از ساعت 23:30 پنجشنبه (به وقت تهران) در اولین دیدار از مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی 2026، در ورزشگاه بوستون به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با برتری 2 بر صفر خروسها و صعود آنها به جمع چهار تیم برتر رقابتها همراه شد.
در نیمه اول، فرانسه بازی را هجومیتر آغاز کرد و در همان دقایق اولیه بازی چندین بار دروازه یاسین بونو را تهدید کرد، اما راه به جایی نبرد. در ادامه مراکش سعی در کم کردن فشار حملات حریف کرد و نیمنگاهی هم به ضدحملات داشت.
بازی بدون گل دنبال میشد که سرانجام کیلیان امباپه در دقیقه 25 بازی موفق شد از مراکش خطای پنالتی بگیرد و خودش هم پشت توپ ایستاد، اما آن را در دقیقه 27 بازی درست به دستان یاسین بونو زد تا خروسها فرصت پیش افتادن در نتیجه را از دست بدهند.
در ادامه لوکاس دینیه در وقتهای تلفشده نیمه اول شوت زییابی به سمت دروازه مراکش زد که توپ با برخورد به تیر افقی به بیرون رفت. در نهایت هم دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.
در نیمه دوم، دو تیم سعی کردند موقعیتهای روی دروازه هم خلق کنند، اما این فرانسه بود که در دقیقه 60 بازی روی شوت زیبا و فنی کیلیان امباپه به گل اول بازی برسد. یاسین بونو که پیش از این گل، چندین بار ناجی مراکش شده بود، در این صحنه هر چقدر تلاش کرد نتوانست توپ ستاره فرانسه را مهار کند.
شاگردان دیدیه دشان که با گل امباپه جان تازهای گرفته بودند، در دقیقه 66 هم توسط عثمان دمبله به گل دوم خود رسیدند. برنده آخرین توپ طلا، با شوتی فنی از پشت محوطه جریمه تور دروازه شیرهای اطلس را به لرزه درآورد و یاسین بونو برای دومین بار در این بازی تسلیم شد.
شاگردان محمد وهبی پس از دریافت گل دوم سعی کردند به بازی بازگردند و موقعیتهایی هم خلق کردند، اما آن قدر زهردار نبود که مایک مینیان را به دردسر بیندازد.
در ادامه فرانسه هم میتوانست به گل سوم برسد، اما فرصتها یکی پس از دیگری از دست رفت تا در نهایت بازی با همان نتیجه 2 بر صفر پایان یابد. با حذف مراکش، هیچ تیم آفریقایی در بیستوسومین دوره جام جهانی باقی نماند.
شاگردان دیدیه دشان در مرحله نیمهنهایی باید به مصاف برنده بازی اسپانیا - بلژیک بروند، دیداری که سهشنبه 23 تیر ماه در ورزشگاه دالاس برگزار خواهد شد.
فرانسه در جام جهانی 2022 هم مراکش را در مرحله نیمهنهایی ناکام گذاشته بود. آنها در آن دوره با برتری 2 بر صفر مانع از ادامه شگفتیسازی مراکشیها شده بودند.
قضاوت این دیدار برعهده فاکوندو تلو از آرژانتین بود و او در این بازی تنها به عیسی دیوپ از مراکش کارت زرد نشان داد.