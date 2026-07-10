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بوعادی جوان‌ترین بازیکن یک‌چهارم نهایی جام جهانی پس از پله شد

بوعادی جوان‌ترین بازیکن یک‌چهارم نهایی جام جهانی پس از پله شد
کد خبر : 1811008
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آیوب بوعادی، هافبک جوان تیم ملی مراکش، با حضور در دیدار تاریخی برابر فرانسه، به جوان‌ترین بازیکن مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی پس از پله تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، آیوب بوعادی در سن ۱۸ سال و ۲۸۰ روزگی در دیدار مراکش و فرانسه به میدان رفت و نام خود را در میان جوان‌ترین بازیکنان تاریخ جام جهانی در مرحله یک‌چهارم نهایی ثبت کرد.

این رکورد پیش از او در اختیار پله بود که در جام جهانی ۱۹۵۸ و در سن ۱۷ سال و ۲۳۹ روزگی در مرحله یک‌چهارم نهایی برای تیم ملی برزیل به میدان رفت. بوعادی حالا پس از اسطوره فوتبال برزیل، یکی از جوان‌ترین چهره‌های تاریخ این مرحله از جام جهانی محسوب می‌شود.

این هافبک جوان که در حومه پاریس متولد شده، پیش از این در رده‌های سنی تیم ملی فرانسه بازی کرده بود و تنها سه ماه پیش نیز برای تیم زیر ۲۱ سال این کشور به میدان رفت، اما در ماه مه تصمیم گرفت پیراهن تیم ملی مراکش را انتخاب کند.

بوعادی که در تیم لیل فرانسه بازی می‌کند، تاکنون تنها هشت بازی ملی برای مراکش انجام داده که پنج مسابقه آن در جام جهانی بوده است. او در دیدار افتتاحیه مراکش برابر برزیل نیز یکی از بازیکنان برجسته تیمش بود؛ مسابقه‌ای که با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

حضور بوعادی در ترکیب مراکش برابر فرانسه، علاوه بر اهمیت فنی، به یکی از اتفاقات آماری مهم جام جهانی تبدیل شد و جایگاه این بازیکن جوان را در تاریخ مسابقات برجسته‌تر کرد.

ش

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