بازداشت ۱۰ ساعته ستاره فرانسوی در پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر

به گزارش ایلنا، سامیر نصری روز ۹ ژوئیه در دفتر پلیس قضایی پاریس مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی در ارتباط با پرونده‌ای انجام شده که به واردات مواد مخدر، تشکیل باند مجرمانه و پولشویی سازمان‌یافته مربوط می‌شود.

نام نصری به عنوان یکی از مدیران سابق یک باشگاه شبانه در ایوری-سور-سن با نام «ایکس‌اس» در این پرونده مطرح شده است. این تحقیقات بخشی از پرونده‌ای گسترده‌تر است که چند چهره دیگر نیز در آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در این پرونده از کریم بربوه، که به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی شده، و اولیویه صبا، که از او به عنوان یکی از چهره‌های مهم شبکه پولشویی یاد شده، نیز نام برده شده است.

نصری پیش از این نیز در پایان ماه ژوئن در مارسی برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، اما آن بازداشت بدون پیگرد قانونی پایان یافت.

هافبک پیشین آرسنال، منچسترسیتی و تیم ملی فرانسه که به عنوان مقیم مالیاتی دبی شناخته می‌شود، به دلیل ظن به اقامت در پاریس نیز زیر نظر قرار گرفته است. طبق گزارش منتشرشده، بیش از ۲۰۰ سفارش غذا از طریق اپلیکیشن دلیورو یکی از مواردی بوده که توجه بازرسان را به حضور احتمالی او در پاریس جلب کرده است.

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