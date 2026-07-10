خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام صریح مندی پس از حذف سنگال؛ باید واقعیت را ببینیم

پیام صریح مندی پس از حذف سنگال؛ باید واقعیت را ببینیم
کد خبر : 1811006
لینک کوتاه کپی شد.

ادوارد مندی، دروازه‌بان تیم ملی سنگال، پس از حذف ناامیدکننده این تیم از جام جهانی، با انتشار پیامی صریح از ناکامی شیرهای ترانگا انتقاد کرد و خواستار بازنگری جدی در فوتبال این کشور شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی سنگال در شرایطی از جام جهانی کنار رفت که شانس صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی را داشت، اما شکست ۳ بر ۲ برابر بلژیک در دقایق پایانی، رؤیای این تیم را از بین برد و موجی از ناامیدی در فوتبال سنگال ایجاد کرد.

این حذف در حالی رقم خورد که سنگال در مسیر آماده‌سازی خود با مشکلاتی جدی روبه‌رو بود و حتی پاپ گیه، یکی از بازیکنان این تیم، به دلیل نارضایتی از شرایط کادر فنی از تیم ملی کناره‌گیری کرد.

ادوارد مندی که به دلیل مصدومیت در بازی‌های اخیر سنگال غایب بود، در پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «این حذف یک شکست است. ما توانایی‌های لازم برای پیشرفت بیشتر را داشتیم، اما نتوانستیم از آن استفاده کنیم. من تمام تلاشم را کردم تا به موقع به تیم برگردم، اما این کافی نبود.»

دروازه‌بان سنگال در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در فوتبال این کشور افزود: «یک رقابت در این سطح نیازمند بازنگری عمیق است. باید به طور جدی به آنچه انجام داده‌ایم فکر کنیم و ببینیم چه عواملی مانع رسیدن به اهداف‌مان شده است.»

مندی همچنین خواستار پذیرش واقعیت‌های موجود شد و تأکید کرد: «سنگال شایسته یک تیم و یک فدراسیون است که بتواند شکست‌ها را به درس تبدیل کند و این درس‌ها را به پیروزی تبدیل نماید. این وظیفه ماست که شایسته این امر باشیم.»

پیام صریح مندی پس از حذف سنگال، نشان‌دهنده عمق نارضایتی در اردوی این تیم است؛ تیمی که با امیدهای زیادی وارد جام جهانی شد، اما در نهایت با شکستی تلخ و پرسش‌های فراوان از مسابقات کنار رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی