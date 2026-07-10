پیام صریح مندی پس از حذف سنگال؛ باید واقعیت را ببینیم

به گزارش ایلنا، تیم ملی سنگال در شرایطی از جام جهانی کنار رفت که شانس صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی را داشت، اما شکست ۳ بر ۲ برابر بلژیک در دقایق پایانی، رؤیای این تیم را از بین برد و موجی از ناامیدی در فوتبال سنگال ایجاد کرد.

این حذف در حالی رقم خورد که سنگال در مسیر آماده‌سازی خود با مشکلاتی جدی روبه‌رو بود و حتی پاپ گیه، یکی از بازیکنان این تیم، به دلیل نارضایتی از شرایط کادر فنی از تیم ملی کناره‌گیری کرد.

ادوارد مندی که به دلیل مصدومیت در بازی‌های اخیر سنگال غایب بود، در پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «این حذف یک شکست است. ما توانایی‌های لازم برای پیشرفت بیشتر را داشتیم، اما نتوانستیم از آن استفاده کنیم. من تمام تلاشم را کردم تا به موقع به تیم برگردم، اما این کافی نبود.»

دروازه‌بان سنگال در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در فوتبال این کشور افزود: «یک رقابت در این سطح نیازمند بازنگری عمیق است. باید به طور جدی به آنچه انجام داده‌ایم فکر کنیم و ببینیم چه عواملی مانع رسیدن به اهداف‌مان شده است.»

مندی همچنین خواستار پذیرش واقعیت‌های موجود شد و تأکید کرد: «سنگال شایسته یک تیم و یک فدراسیون است که بتواند شکست‌ها را به درس تبدیل کند و این درس‌ها را به پیروزی تبدیل نماید. این وظیفه ماست که شایسته این امر باشیم.»

پیام صریح مندی پس از حذف سنگال، نشان‌دهنده عمق نارضایتی در اردوی این تیم است؛ تیمی که با امیدهای زیادی وارد جام جهانی شد، اما در نهایت با شکستی تلخ و پرسش‌های فراوان از مسابقات کنار رفت.

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