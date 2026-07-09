واکنش فیفا به خواندن سرودن سیاسی در رختکن آرژانتین
فیفا پس از شادی بازیکنان آرژانتین در رختکن و خواندن آهنگی با اشاره به جزایر فالکلند، قصد ندارد اقدام قانونی یا انضباطی علیه تیم ملی این کشور انجام دهد.
به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی ۳ بر ۲ برابر مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، در رختکن به جشن و شادی پرداختند و آهنگ معروف «موچاچوس» را با صدای بلند خواندند؛ آهنگی که در بخشی از آن به جزایر مالویناس، نام آرژانتینی جزایر فالکلند، اشاره میشود.
فیفا بهطور کلی استفاده از شعارها، بنرها و پیامهای سیاسی در محل برگزاری مسابقات را ممنوع کرده است، اما با وجود حساسیت این موضوع، به نظر میرسد این نهاد بینالمللی قصد ندارد پروندهای علیه تیم ملی آرژانتین باز کند.
این موضوع در حالی مورد توجه قرار گرفته که احتمال تقابل آرژانتین و انگلیس در مراحل بعدی جام جهانی وجود دارد؛ دیداری که با توجه به پیشینه تاریخی و سیاسی میان دو کشور، میتواند حساسیتهای بیشتری به همراه داشته باشد.
پیش از این، هواداران انگلیسی اجازه نداشتند پرچمهایی با تصویر یک سرباز را وارد ورزشگاه کنند، اما شادی بازیکنان آرژانتین در فضای رختکن ادامه یافت و واکنش رسمی انضباطی از سوی فیفا به همراه نداشت.
آهنگ «موچاچوس» در مسیر قهرمانی آرژانتین در سال ۲۰۲۲ نیز به یکی از نمادهای هواداری این تیم تبدیل شده بود و حالا بار دیگر در جریان موفقیت آلبیسلسته در جام جهانی شنیده میشود.
جزایر فالکلند یا مالویناس همچنان یکی از موضوعات حساس میان آرژانتین و بریتانیاست؛ اختلافی که در سال ۱۹۸۲ به جنگی منجر شد که در جریان آن ۶۴۹ نظامی آرژانتینی و ۲۵۵ نظامی بریتانیایی جان خود را از دست دادند.